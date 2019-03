Kada društvo moralno zaglibi, ljudi ohrabrenje i spas traže kod 'vidovnjaka'

Dajemo instant-odgovore na najteža životna pitanja! Imamo rješenje za svaki vaš problem! Više nije tajna što vam donosi budućnost – mi to znamo! Najpreciznije životne analize! Otvorite oči! Otkrijte sudbinu! Ispunjavamo želje! Ovakvo bombardiranje naoko primamljivim ponudama može se čuti ili iz usta zlatnih ribica, duhova iz svjetiljke te ostalih sličnih likova iz priča ili od – tarot-majstora, vidovnjaka, gatara te inih vidjelica. I dok su prvi tek izmišljeni likovi iz bajki, drugi itekako postoje, a ako je suditi prema broju njihovih ponuda i reklama, posao im cvjeta zbog čega ih na tržištu ima više nego ikada prije.

Bez imalo podcjenjivanja bilo čijeg zanimanja ili poziva, činjenica na koju upozoravaju i sami majstori tog zanata jest da većina takvih ponuda ne drži vodu. Zbog toga je uz one koji tvrde da su im astrologija, numerologija i tarot pomogli u životu sve više i onih koji su ostali prevareni. Pritom je izgubljeni novac manji problem od štete koju su učinila ili su mogla učiniti lažna obećanja, pogrešne životne upute i opasne poruke. Postavlja se stoga pitanje kako se zaštititi od “lošeg” te postoji li uopće “dobar” tarot i vidovnjaštvo?

– Živimo u doba interneta kada su astrološka literatura i automatizirani programi izrade natalnih karata svima dostupni. S druge strane, ekonomska situacija u zemlji nam je katastrofalna pa ta dva faktora rezultiraju time da se sve više ljudi odlučuje baviti tarotom, u tome vide zaradu – govori Vesna Narat Horbec, poznata hrvatska astrologinja i numerologinja koja se tim poslom bavi već 30 godina. Kada je tek počinjala učiti, morala je, kaže, knjige nabavljati iz inozemstva te svladati vještinu ručne izrade natalne karte.

‘Astrologija je konkretna!’

– Edukacija je tada bila temeljitija i bolja, danas pak imamo pravu najezdu ljudi upitnog znanja koji površno rade posao – upozorava Narat Horbec koja radi na telefonskoj liniji za astropozive te u časopisima. Pritom se nerijetko susreće s predrasudama, no kaže kako razlog leži u tome što ljudi zapravo nemaju dovoljno znanja te ne razlikuju pojmove kao što su astrologija i vidovnjaštvo. Astrologija je, naime, pseudoznanstvena disciplina koja se temelji na vjerovanju da položaj i kretanje nebeskih tijela utječu na ljude, njihovu osobnost i događaje. Bazira se na izradi natalne karte te “čitanju” njezina značenja na osnovi već određenih zakonitosti i pravila. Suprotno uvriježenom mišljenju, astrologija nije povezana sa sudbinom ili vidovnjaštvom. Vidovitost je pak paranormalna, odnosno nadnaravna sposobnost za koju se vjeruje da je neki ljudi posjeduju, odnosno da su u stanju vidjeti ili osjetiti osobe i događaje koji su vremenski i prostorno udaljeni. Tarot je pak jedna od vrsta proricanja ili gatanja, odnosno predviđanje budućih događaja na osnovi “čitanja” različitih znakova.

– Astrologija je veoma konkretna te ne spada u domenu vidovnjaštva. Vidovnjak se rađa, to je dar koji kod nekih izaziva skepsu, a da bi se postalo astrolog, to treba jednostavno naučiti – zaključuje Vesna Narat Horbec. I njezini kolege smatraju da sve veći broj kvaziastrologa i raznih majstora zapravo ruši kredibilitet ostalih te stoga sami apeliraju na ljude da ne posjećuju osobe koje rade na crno, nemaju dobre preporuke te skrivaju svoj identitet. Također, zbog lošeg stanja na tržištu prstom upiru u emisije kojima je cilj isključivo izazvati podsmijeh i izrugivati se s astrologijom. U tome je najpopularniji bio legendarni “Vidoviti Milan” koji je uz pomoć naivnosti gledatelja i bujne mašte postao “najpoznatiji vidovnjak Balkana”. Tvrdio je da je potomak Nostradamusa, da ima egipatske krvi, a proslavio se urnebesnim savjetima. Gledatelje je, između ostalog, tražio da na televizor zalijepe žvakaću gumu kako bi ih bolje osjetio, da čučeći sat vremena gledaju u poster američkog repera Snoop Dogga da bi ozdravili, da pljunu na vlastitu kuću kako bi s nje skinuli urok koji je bacio Enzo Ferrari… Unatoč svemu, poznati hrvatski astrolozi s velikim iskustvom i dalje tvrde kako su mnogima pomogli i da u astrologiji, ako se dobro radi, nema šarlatanstva. Među njima je i Radmila Vojnović koja se od 2001. godine profesionalno bavi ovim poslom.

Nekoliko riječi utjehe

– Svjesna sam da mnogi ne vjeruju u ono što radim niti ja to od njih tražim. Dovoljno je onih koji vjeruju da im astrologija može pomoći, neka svatko misli što želi – kaže te ističe kako njezin posao nije šala. Štoviše, napominje da je odgovorila na puno ozbiljnih poziva. Jednom je, prisjeća se, podignula slušalicu, a s druge strane linije bila je mlada majka.

– Saznala je da je dobila otkaz dok je bila na porodiljnom, muža joj nije bilo kod kuće i ozbiljno je razmišljala da naudi djetetu. Dugo sam razgovarala s njom da je spriječim – prepričava Vojnović te kaže kako su joj se često obraćale i žrtve silovanja, parovi koji ne mogu imati djecu, ljudi na umoru… Ističe kako ljude pritom najmanje zanima budućnost i što ih čeka, a najčešće traže samo malo ohrabrenja, nekoliko riječi utjehe i zapravo potvrdu onoga što već znaju i osjećaju. No svjesna je i da mnogi takvo stanje osoba iskorištavaju.

– Kao društvo potpuno smo moralno zaglibili i ljudi očekuju da će savjet koji dobiju od astrologa biti njihova slamka spasa. I onda naiđu na nekoga tko na njima želi zaraditi, tko se zapravo igra njihovim egom i povlađuje im te na tome masno zarađuje – ističe Radmila Vojnović koja je i sama dugo godina radila u televizijskom astroprogramu, no tvrdi da je otišla iz njega jer se nije u potpunosti slagala s tim načinom rada.

– Oni sad šalju nekakvu energiju, to nema smisla. Isto kao što neki traže sto eura za izradu i čitanje natalne karte na daljinu, a to tako ne funkcionira. Da bi to bilo ispravno, mi moramo biti u kontaktu. Isto tako, ja ne pišem horoskope jer su oni previše pojednostavljeni, astrologija je puno kompliciranija i ne može se tako generalizirati – objašnjava, a na pitanje mogu li ljudi od samoprozvanih tarot-majstora dobiti i opasne savjete odgovara potvrdno, posebice kada je zdravlje u pitanju. Mogli su se tako čuti savjeti ljudima koji boluju od teških bolesti da ne idu u bolnicu, nego da iskušaju alternativne metode.

– Često su me ljudi pitali da im kažem nešto o zdravlju, no ja to ne želim čak i ako mogu pročitati nešto o njihovu psihičkom i fizičkom stanju. No na svako pitanje o zdravlju astrolog bi trebao osobu uputiti da ode liječniku i reći da se time ne bavi. Pa i ja sam, kad sam imala zdravstvenih poteškoća, otišla doktoru, nisam vibrirala i slala si energiju – ističe Vojnović te odgovara kao iz topa da, osim zbog zdravlja, ljudi gotovo uvijek u pravilu zovu iz dva razloga – “bogate muči ljubav, a siromašne manjak novca”. Tako je bilo i bit će, zaključuje. Osim zbog skepticizma i prevara, astrolozi u Hrvatskoj kao većinski katoličkoj zemlji redovito moraju odgovarati i na prozivke Crkve i vjernika. U Bibliji, naime, Bog zabranjuje okultizam, a Crkva izravno poručuje da bilo kakvo bavljenje horoskopom, gatanjem i astrologijom utječe na dušu jer je povezano sa Sotonom.

– Svima koji mi kažu da se bavim đavoljim poslom ja samo odvratim da su najbolji astrolozi u povijesti bili svećenici, a najbolje knjige iz astrologije čuvaju se u Vatikanu. Pa astrologija je egzaktna, ja se ne bavim vještičarenjem, magijom i kuhanjem žaba. Štoviše, vjernica sam – ističe Radmila Vojnović i dodaje kako Hrvatska, unatoč Crkvi, ima jedan od najvećih prometa na telefonskim astrolinijama.

Poljuljana vjera

Jedan od razloga je, smatra, što je vjera poljuljana, ali i to što je društvo licemjerno pa osuđuje ono što ga privlači. A koji znanstveni razlog stoji iza činjenice da se ljudi okreću alternativnom u rješavanju životnih problema, objašnjava nam doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija, predstojnica Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

– Takav oblik vjerovanja prisutan je u svim kulturama i istraživanja pokazuju da je cijeli niz faktora „odgovoran“ za takav način razmišljanja. To su obiteljska tradicija, društvo, dosadašnja iskustva, neke naše karakteristike… U vrijeme kad nam se događaju loše stvari u životu čije uzroke želimo objasniti i razumjeti takva su vjerovanja posebno izražena – ističe doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija te kaže kako su takvi savjeti najčešće napravljeni po univerzalnom principu – da pristaju svima i nikome posebno.

– Rekla bih da vještiji „stručnjaci“ u tom području daju i općenitije savjete kako bi uvijek rekli da su bili u pravu. Nažalost, mnogo je slučajeva kad su ljudi donosili važne životne odluke samo na temelju takvih savjeta, ne slušajući bližnje i svoj razum, i pogriješili. To je onda jako opasno. Cijela ta industrija je zasnovana na iskorištavanju ljudske nevolje i to radi beskrupulozno i do kraja. I uvijek se može izvući na to da ljudi traže njih, da su ih krivo razumjeli, da nisu cilj dovoljno snažno željeli… – zaključuje.

