Kad i službeno proglase kraj epidemije potrebno je izvaditi nove dokumente: Provjerite cijene i rokove

U protekle gotovo tri godine, istekao je rok važenja 221.387 osobnih iskaznica, 411.905 putovnica i 78.524 vozačke dozvole, podaci su Ministarstva unutarnjih poslova objavljeni sredinom veljače. Dokumenti se smatraju važećima dok traje epidemija bolesti COVID-19. Naime, nakon proglašenja epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj 11. ožujka 2020. godine, odlučeno je kako se za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ne trebaju podnositi zahtjevi za izdavanje novih isprava.

No to bi se ubrzo moglo promijeniti nakon što je jučer Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila da COVID-19 više ne predstavlja izvanrednu globalnu zdravstvenu krizu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak da još nije kraj pandemije, ali da to vrijeme uskoro dolazi.

Putovnica i vozačka dozvola, za razliku od osobne iskaznice, nisu obvezne isprave i građani ih ne moraju ishoditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju putovati u zemlje za koje je potrebna putovnica, odnosno ako ne namjeravaju upravljati vozilom.

Osobna iskaznica

"Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane s reguliranim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina i one koje su navršili 16 godina i sklopili brak te će istekle osobne iskaznice građani biti dužni zamijeniti novima u roku od 30 dana od proglašenja prestanka epidemije", naglasilo je ranije Ministarstvo unutarnjih poslova kod kojeg smo provjerili cijene izdavanja osobnih iskaznica te rokove.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 13,27 eura, a cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je 9,29 eura. Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 25,88 eura, dok se u žurnom postupku izdaje u roku tri dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 66,36 eura.

VIDEO Što vam sve treba za izvaditi novu osobnu iskaznicu i koliko ćete to platiti

Putovnica

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u redovnom postupku rok izrade putovnice je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Što se tiče troškova, oni iznose 42,47 eura na ime troškova postupka izrade putovnice ili 46,45 eura na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta.

Rok izrade putovnice u žurnom postupku je 48 sati ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, na adresi Petrinjska 30, odnosno najkasnije u roku od tri radna dana ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u ostalim policijskim upravama. Cijena izdavanja putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj je 54,42 eura, odnosno 61,72 eura za putovnicu u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava.

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola izdaje se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje u redovnom postupku. U ubrzanom postupku vozačka dozvola se izdaje u roku od tri radna dana, a u žurnom postupku u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.

Što se tiče cijena, one iznose 20,04 eura za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku, odnosno 24,02 eura kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača. Za ubrzani postupak potrebno je izdvojiti 26,54 eura, a za žurni 59,73 eura.

VIDEO WHO objavio: COVID-19 više nije globalna zdravstvena kriza