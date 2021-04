VIDEO Ovo dvoje sretnika za dlaku je izbjeglo smrt kad je jureći Audi kosio sve pred sobom

Velika materijalna šteta nastala je uslijed naleta Audija na Aveniji Dubrava, ali obijesna vožnja mogla je završiti i puno tragičnije, i to ne samo za vozača. Snimke nadzornih kamera, naime, pokazale su kako su dva slučajna prolaznika za dlaku danas izbjegli smrt.

Jedan prolaznik šetao je nogostupom u trenutku nesreće kada je Audi udario u automobil koji je bio parkiran pored, a koji je od siline udarca odbačen prema prolazniku i zaustavio se točno ispred njega. Drugi je pak upravo prelazio cestu kada je začuo buku i uočio kako se automobil približava bez kontrole i pri velikoj brzini. Potrčao je i tako za dlaku izbjegao tragičan ishod.

>> VIDEO Trenutak nesreće na Aveniji Dubrava

Paško Kristić, prolaznik koji je šetao nogostupom u trenutku nesreće, rekao je za 24sata da je prošao bez težih ozljeda.

- Sve je u redu, malo me samo koljeno boli. Bio sam zbunjen, pa nisam vidio ni čovjeka koji je hodao iza mene. Hitna me pregledala kada su stigli i rekli su mi da nema nikakvog loma, ali me i dalje boli - ispričao je Krstić.

