Virus se munjevito širi Europom: Niz država u 'lockdownu', dio uveo i policijski sat

U nadi da će suzbiti brzo širenje Covid-19, Engleska u četvrtak uvodi novo jednomjesečno zatvaranje za 56 milijuna stanovnika, Italija i Cipar pripremaju se za policijski sat, a Sjedinjene Države imaju novi rekord s više od 100.000 novozaraženih u 24 sata.

8:50 - Više od 48 milijuna ljudi globalno je zaraženo, a 1.225.221 umrlo je, prema podacima bolnice Johns Hopkins, a nove rekorde u četvrtak potvrdile su Češka i Njemačka.

Češka Republika

Ministarstvo zdravstva Republike Češke objavilo je podatak o 15.729 novozaraženih za 4. studenoga, što je najviši dnevni rekord od početka pandemije Ukupan broj zaraženih narastao je na 378.716 u toj zemlji od 10,7 milijuna ljudi koja je među europskim zemljama jedna s najvećim brojem infekcije u drugom pandemijskom valu. Ministarstvo je objavilo podatak o 220 novih žrtava covida, u što su uključeno 123 umrle osobe od srijede čime je ukupno umrlo 4133 oboljelih od koronavirusa.

Njemačka

Njemačke zdravstvene vlasti u četvrtak su potvrdile novi rekordni broj dnevnih slučajeva zaraze - 19.990 slučajeva u posljednja 24 sata. Brojke koje je objavio Institut Robert Koch (RKI) za kontrolu bolesti, posljednji su u stalno rastućim slučajevima zadnjih tjedana. Prethodni rekord objavljen u subotu iznosio je 19.059.

Međutim, vlasti upozoravaju da je testiranje raširenije nego tijekom posljednjeg porasta zaraze u zemlji, prije pola godine, što znači da je teško sa sigurnošću reći jesu li nove brojke uistinu rekordne.

Njemačka, koja je proglasila zatvaranje do kraja mjeseca kako bi usporila širenje virusa, ukupno je od početka pandemije prijavila 597.583 slučajeva, a umrlo je 10.930 ljudi. Ukrajina je zabilježila rekordnih 9850 novih slučajeva zaraze covidom-19 u posljednja 24 sata, rekao je u četvrtak ministar zdravstva, što je porast u odnosu na 9524 dan ranije. Ukupan broj zaraženih do četvrtka bio je 430.467, a umrlo je 9924, rekao je Maksim Stepanov.

Rusija

Moskovski srednjoškolci nastavit će nastavu na daljinu još dva tjedna, do 22. studenog, rekao je u četvrtak gradonačelnik Sergej Sobjanin.

U Rusiji je broj slučajeva koronavirusa narastao posljednjih tjedana, dok su u srijedu vlasti prijavile rekordnih 19.768 slučajeva i rekordnih 389 smrti u jednom danu.

"Situacija s koronavirusom u Moskvi počela se ponovno pogoršavati početkom ovog tjedna, kao što možemo vidjeti na broju pacijenata i hospitalizacija", napisao je Sobjanin na svojoj internetskoj stranici.

Moskovske srednje škole prebacile su se na učenje na daljinu još prije tri tjedna.

Indija

India je prijavila dnevni porast broja zaraženih na 50.210 slučajeva, zbog čega ukupan broj zaraženih iznosi 8,36 milijuna, reklo je u četvrtak ministarstvo zdravstva.

To je bio najveći porast novozaraženih od 25. listopada, prema podacima Reutersa. Slučajevi u Indiji opadaju otkad je zemlja došla do vrhunca zaraze u rujnu, no stručnjaci upozoravaju da bi festivalska sezona Diwali mogla uzrokovati porast.

Smrtnost je porasla za 704, s time da ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi 124.315, priopćilo je ministarstvo.

8:28 - Koronavirus se sada najbrže širi u Europi s više od 11 milijuna slučajeva, od čega polovica otpada na Rusiju, Francusku, Španjolsku i Veliku Britaniju. Na svjetskoj razini, pandemija je usmrtila najmanje 1,2 milijuna ljudi pri čemu prvo mjesto i dalje zauzimaju Sjedinjene Države, 233.650 umrlih. Srijeda je u SAD-u bio dan rekorda po broju zaraženih, rekordnih 102.591.

Nakon Irska i Francuske, drugo zatvaranje počinje u Engleskoj, za njezinih 56 milijuna stanovnika. Trgovine koje nisu nužne morat će se zatvoriti, a ugostiteljski objekti moći će obavljati samo dostavu. Škole ostaju otvorene. Da bi smirio zabrinutost, britanski premijer Boris Johnson obećao je da će zatvaranje završiti 2. prosinca.

Velika Britanija je u Europi država s najviše žrtava koronavirusa: umrlo je 48.000 ljudi od posljedica covida-19.

U Italiji, još traumatiziranoj prvim valom covida-19, premijer Giuseppe Conte potpisao je uredbu kojom se uvodi policijski sat u cijeloj zemlji u trajanju mjesec dana i stupa na snagu u petak.

Bit će zabranjeni izlasci od 22 sata navečer do 5 ujutro sve do 3. prosinca. Dvadeset talijanskih regija bit će podijeljeno na zelene, narančaste i crvene zone ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Na Cipru novi policijski sat noću uvodi se od četvrtka do 30. studenoga.

U Portugalu, gdje je od srijede uvedeno blaže zatvaranje nego u proljeće, vlada je najavila da bi uskoro mogla donijeti strože mjere. U Portugalu je u srijedu potvrđen najveći broj žrtava od početka koronakrize, 59 umrlih i 7.497 novozaraženih.

Drugdje u Europi, brojne zemlje počele su jedne za drugom uvoditi mjere protiv koronavirusa.

Nizozemska je na dva tjedna zatvorila muzeje, zoološke vrtove, seks-klubove, a Austrija ograničava privatna druženja i uvodi noćni policijski sat.

Poljska je najavila zatvaranje kinodvorana i većine trgovina te potpuni prelazak na nastavu na daljinu.

U Mađarskoj je premijer Viktor Orban uveo hitni povratak na izvanredno stanje koje mu omogućuje vladanje uredbama i upozorava da bi do sredine prosinca bolnice mogle biti pretrpane.

Danska je objavila da će zaklati petnaestak milijuna vizona uzgajanih na svom teritoriju zbog mutacije covida koji je prešao na 12 osoba, što prijeti učinkovitosti budućeg cjepiva za čovjeka.

Pandemija ima porazne učinke na druge bolesti. Studija objavljena u srijedu u britanskom medicinskom časopisu BMJ pokazuje da odgoda terapije protiv raka, za samo mjesec dana, znači veliku opasnost po smrtnost pacijenata.

Takvi zaključci pozivaju na razmišljanje, ocjenjuju autori studije jer brojne bolnice reprogramiraju operacije za koje kažu da "nisu hitne" kako bi povećale broj bolničkih kreveta i broj medicinskog osoblja za liječenje oboljelih od covida.