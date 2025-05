Jeste li znali zašto zijevamo? Istraživanja dala logično objašnjenje

Zijevanje je prirodna i često spontana reakcija koju svi doživljavamo, no jeste li se ikada zapitali zašto zapravo zijevamo? Iako je zijevanje nešto što se često povezuje s umorom ili dosadom, znanstvenici su se bavili istraživanjem ovog fenomena, i postoji nekoliko teorija koje pokušavaju objasniti ovaj neobičan fiziološki proces. Najpopularnija, ali vjerojatno pogrešna teorija je da zijevanje povećava razinu kisika u mozgu. Realnija teorija: Zijevanje hladi mozak. Istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da, kako su miševi udisali zrak, njihovi su se čeljusti rastezale — ovo povećava protok krvi u mozak. Smatra se da ova kombinacija hladnijeg zraka koji ulazi pri zijevanju i krvi koja teče u mozak na kraju hladi mozak.

VEZANI ČLANCI:

Zijevanje također može biti i društvena reakcija. Naime, ljudi često zijevaju kad vide druge osobe kako to rade — to se zove "kontagiozno zijevanje". Stručnjaci smatraju da je ovo povezano s empatijom, jer kad zijevamo zbog drugih, to može biti pokazatelj naše sposobnosti da suosjećamo s njima. Ovo je fenomen koji nije specifičan samo za ljude, već se primjećuje i kod drugih životinja, kao što su majmuni, psi i konji, koji također mogu zijevati gledajući druge.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>