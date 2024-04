Jelena Miloš: 'Most i DP izvode igrokaz kojim će vratiti HDZ na vlast'

Jelena Miloš izjavila je kako je zadovoljna rezultatom na izborima, iako joj je žao što je HDZ dobio tako velik broj mandata. "Mi smo politička opcija koja je dobila najviše mandata u odnosu na prethodne izbore. Udvostručili smo broj mandata, povećali smo svoj klub značajno. I mislim da su građani prepoznali da smo dosljedna stranka" istaknula je.

Ponovila je i stav stranke koja poziva cijelu oporbu na sastavljanje manjinske Vlade koju bi činio SDP, ali i da nikako ne mogu podržati Vladu u kojoj bi sjedile stranke desnice. "Rekli smo da ćemo podržati manjinsku Vladu SDP a kao nekog koji stoji negdje po sredini, svjetonazorski između nas kao stranaka ljevice i desnice, koji može formirati samostalno tzv. manjinsku Vladu, a svi drugi koji zaista žele da se HDZ makne s vlasti, koji koji su cijelo ime govore da su prava opozicija, neka to sada pokažu" kazala je.

"Mislim da je na ovaj način Ustavni sud pokazao da se miješa u politički proces slaganja većine. Mi smo u predizbornom vremenu govorili da bi Ustavni sud trebao bilo kakve neregularnosti oko izbora trebao reći na dan izborne šutnje, jer sve drugo se može smatrati upravo ovim što se sada događa, a to je uplitanjem u proces slaganja političke većine" komentirala je Miloš odluku Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti premijer Republike Hrvatske.

Zabrinjava ju nekoliko stvari u izjavi Ustavnog suda, ali ponajviše to što se nisu oglasili oko brojnih drugih spornih situacija među kojima je to što neki građani s važećim osobnim iskaznicama nisu mogli glasovati, ali i neregularnosti oko broja glasova koji su strankama trebali za osvajanje mandata, a koji se za neke stranke razlikovao i za nekoliko desetaka tisuća.

"U svom priopćenju Ustavni sud kaže da se gospodin Milanović ponašao kao kandidat, ali da to nije imalo, kažu, presudan značaj na izborima. Kako oni to mjere? Što bi značilo presudan značaj? To je uistinu zabrinjavajuće da se tako izražavaju. Što bi onda to značilo da je SDP imao najveći broj glasova na izborima, onda bi bio presudan. Znači, oni uistinu i izgledaju kao da su se svrstali na stranu HDZ a. A čini mi se i da je ključno što oni govore da predsjednik ne može biti mandatar, odnosno premijer, međutim, nemaju niti jednu o odredbu Ustava na koju se pozivaju" napomenula je Miloš.

Za kraj je još jednom pozvala oporbu da podrži manjinsku Vladu, dodajući da je teško predvidjeti što će se događati u narednim danima. "Ono što sam danas vidjela je da, recimo, Most i Domovinski pokret si međusobno prebacuju lopticu, prebacuju si odgovornost. Most traži nešto od Domovinskog pokreta, znajući da će ih ovi odbiti. To mi se čini iskreno kao nekakav igrokaz koji bi mogao dovesti i HDZ i treći put, odnosno kojim bi Most mogao dovesti treći put HDZ na vlast" zaključila je.

Jelena Miloš ući će u Sabor kao zastupnica stranke Možemo! na temelju rezultata iz druge izborne jedinice gdje je njena stranka osvojila 8,57 posto glasova birača. Miloš je na listi bila druga, a u Sabor će umjesto nositeljice liste Danijele Dolenc, koja će nastaviti obnašati ulogu dogradonačelnice Zagreba.

