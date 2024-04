Benčić: Ovo je panika HDZ-a koji gubi vlast, što drugo pomisliti nakon takve odluke Ustavnog suda

Nezapamćenim i nedopustivim udarom nazvala je današnju odluku Ustavnog suda Sandra Benčić iz Možemo. Sud je, na čelu s Miroslavom Šeparovićem, objavio kako Zoran Milanović ne smije biti mandatar niti premijer nakon održanih parlamentarnih izbora. Benčić je u izjavama za medije objasnila kako je ta odluka čak i protuustavna.

- Ovo smatramo dosada nezapamćenim i nedopustivim udarom na politički proces stvaranja većine. Nikada se Ustavni sud nije uplitao u proces i to na takav način da je izabrao tim za koji navija u trenutku kada ne znamo tko će imati većinu - objasnila je Benčić. Ustavni sud je već prije jednom upozorio Milanovića, ali su prije izbora morali reći sve što smatraju neregularnim jer će u suprotnom sve drugo biti uplitanje u proces stvaranja većine u Saboru, mišljenja je Benčić.

- Nažalost, Ustavni sud je napravio upravo to, reagirali su nakon izbora. Dao je ocjenu da se predsjednik ponašao kao kandidat i da je prekršio upozorenje. Međutim, Ustavni sud nije povukao posljedice, već je rekao da neće poništiti izbore. Moje pitanje je: ako je o ishodu izbora ovisila ocjena je li imao ili nije imao pretjerani utjecaj, to znači da bi Ustavni sud poništio ishod izbora koji bi bio loš za HDZ. Jesu li to htjeli reći? Uz to, na temelju kojeg članka Ustavni sud može zabraniti nekome ako u tom trenutku nema više nespojivu funkciju da postane premijer? Ako je dao ostavku, kao i svaki drugi građanin mora biti u položaju da može vršiti funkciju. Do kojeg roka predsjednik ne smije vršiti nijednu drugu funkciju? Dokad vrijedi zabrana Milanoviću da bude premijer? Je li to zauvijek? - pitala je.

Uz to je Benčić pitala i zašto je Ustavni sud naglasio da Milanović ne može biti niti mandatar niti premijer, smatrajući da je priopćenje površno i protuustavno.

POVEZANI ČLANCI:

- Izravno brane jednom građaninu da vrši jednu javnu funkciju i ako nije na poziciji koja je nespojiva s dužnosti premijera. Nemoguće je ne pomisliti da je ovakvo priopćenje proizašlo iz toga što je HDZ u strahu od gubljenja vlasti. To je zato što se Ustavni sud nije oglasio dosad, a podržao je izborne jedinice koje su rezultirale da HDZ-ov mandat vrijedi 12.000 glasova, a Fokusov 47.000 - komentirala je.

>> VIDEO Šeparović: 'Milanović ne može biti ni mandatar ni predsjednik buduće vlade'