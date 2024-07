Jedna hrvatska županija nudi mladima do 15.000 eura bespovratno za gradnju kuće na selu

Karlovačka županija u ovoj je godini osigurala bespovratnih 200.000 eura za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji koji žive u njenim ruralnim dijelovima, zainteresirani se mogu prijaviti do 25. kolovoza. Bespovratna sredstva mogu se koristiti pri kupnji i za rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava nova stambena jedinica, te pri izgradnji obiteljske kuće.

U prvom slučaju, pri kupnji kuće, dobivena sredstva moraju se iskoristiti najkasnije do konca ove godine, a kod rekonstrukcije i izgradnje kuće najkasnije do konca 2027. godine. Za kupnju i rekonstrukciju kuće podnositelji mogu dobiti maksimalno po 12. 000 eura, a pri izgradnju kuće do 15. 000 eura.

Pravo na bespovratna sredstva mogu ostvariti mlade obitelji u mjestima poput Cetingrada, Plaškog, Vojnića, Saborskog, Bosiljeva, Generalskog Stola, Josipdola, Ozlja, Slunja itd. Javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2024., sa svim pojedinostima o načinu i uvjetima prijeave, dostupan je na mrežnoj stranici županije.