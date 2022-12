Jedna europska zemlja na meti ruskih špijuna 'spavača'? 'Počela sam ih vidjeti posvuda'

Gledajući unatrag, neke stvari nisu imale smisla kad je riječ o Joseu Giammariju. Za početak, gostujući istraživač na Sveučilištu Tromso na norveškom Arktičkom krugu je bio Brazilac, ali njegovi kolege kažu kako im se čini da je izbjegavao pričati na portugalskom.

Ono što je bilo krajnje neobičajno za akademske krugove, on je plaćao sam sebi dolazak na Arktički krug, te je čak planirao produžiti svoj boravak bez da je ikad pričao o svojem istraživačkom radu. No, uvijek je bio voljan pomoći, čak se nudio da redizajnira internetsku stranicu Centra za mirovne studije gdje je radio.

Sve se promijenilo 24. listopada.

Norveška policija je stigla s nalogom za pretres njegova ureda, a par dana kasnije objavili su da su ga uhitili jer je ruski špijun Mihail Mikušin. Direktorica Centra za mirovne studije Marcela Douglas kazala je kako su se svi na kampusu sledili kad su doznali da je njihov kolega nije onaj za kojeg se predstavljao.

"Počela sam vidjeti špijune posvuda", kazala je, piše New York Times.

Foto: NTB/REUTERS Photo: NTB/REUTERS

U strahu su velike oči?

Douglas nije jedina. S obzirom na to da rat u Ukrajini sve duže traje, a pojačava se izolacija Moskve, brojne europske zemlje uvjerene su kako bi očajan Kremlj mogao iskoristiti otvorenosti njihovih društava kako bi ih špijunirao, sabotirao i infiltrirao, kako bi ili poslao poruku ili kako bi vidio do kuda mogu ići u slučaju šireg sukoba sa Zapadom.

Mikušin je jedan od troje Rusa nedavno uhićen u Europi pod sumnjom da su 'ilegalci' - špijuni koji su se integriraju u lokalno društvo s ciljem dugoročnog špijuniranja ili regrutacije. U lipnju ove godine, intern s brazilskom putovnicom na Međunarodnom sudu u Den Haagu uhićen je i protiv njega je podignuta optužnica u kojoj stoji da je osumnjičen da je špijunirao za Rusiju. Krajem studenog, Švedska je uhitila ruski par i uhitila ga za špijunažu.

Iako je bilo više sumnjivih incidenata diljem Europe, oni se ne mogu sa sigurnošću povezati s Kremljem. Međutim, s druge strane postalo je gotovo nemoguće odvojiti povećan oprez s rastućom paranojom. Rusija je uhićenja svojih državljana nazvala "oblikom histerije".

Rijetko tko može reći da Norveška nema razloga za brigu jer je ona postala najveći izvoznik nafte i plina nakon što su uvedene energetske sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini.

Ispred norveške arktičke obale nalaze se podvodni kabeli koji su ključni za financijsko središte Londona i za prijenos satelitskih slika s dalekog sjevera, gdje Norveška graniči s Rusijom. Energetska uloga Norveške čini se još i važnijom nakon eksplozija koje su uništile plinovod Sjeverni tok.

"Bio je to poziv na buđenje. Rat nije samo u Ukrajini. Može utjecati i na nas, čak i ako je to teško pripisati tome", rekao je profesor na Norveškom Fakultetu za obranu Tom Roseth, piše New York Times.

Nekoliko ruskih špijuna je uhićeno i protjerano, zbog čega se Rusija možda sve više oslanja na svoje agente spavače.

"U ovom trenutku u Europi, pod pritiskom situacije u kojoj se Moskva nalazi, ona želi da njezina (špijunska, o.au) mreža pruži rezultate", rekao je Roseth i dodao: "Iako su te aktivnosti postojale i prije, mislim da sada preuzimaju veći rizik."

Foto: NTB/REUTERS Photo: NTB/REUTERS

Uhićeni zbog paranoje?

Norveški građani poslušno su reagirali na upozorenja vlasti da budu oprezni, te su preplavili policiju s pozivima da su vidjeli dronove ili strance koji su se navodno ponašali sumnjivo. Ali sada se neki brinu da je hiperbudnost otišla predaleko, posebno na tako mutnom terenu kao što je sumnja na špijunažu.

Naime, nekoliko ruskih državljana je do sada uhićeno zbog sumnjivog ponašanja ili upravljanja dronovima. Među njima je i Andrej Jukanin, sin dugogodišnjeg saveznika ruskog predsjednika Vladimira Jukunina. Norveške vlasti su zaustavile njegovu jahtu Firebird. On je uhićen nakon što je potvrdio norveškim vlastima da ima dron i pokazao bespilotnu letjelicu koju koristi za snimanje fotografija njega i njegove posade na skijanju i pecanju na području arktičke Norveške.

Tužitelji traže kaznu od 120 dana.

"Sigurno nisam špijun - iako posjedujem punu kolekciju filmova o Jamesu Bondu", našalio se Jakunin u intervjuu nakon što mu je suđenje počelo 3. prosinca. On je odbio komentirati za New York Times je li uhićenje bilo političko, no istaknuo je kako čudno što je troje ruskih državljana uhićeno zbog iste stvari u kratkom periodu.

Sud je odbacio slučaj Jukanin, ali je norveško tužiteljstvo najavilo već žalbu na tu odluku.

