Zemlja koja se nalazi između ruskog čekića i kineskog nakovnja: 'Pomozite nam, naša se država raspada'

Na sjeveru najveća Rusija, na jugu najmnogoljudnija Kina, a nema izlaz na more. Na malo koju drugu državu na svijetu geografija utječe snažnije nego na Mongoliju, stiješnjenu između dviju moćnih velesila. Osim geografije, za nju je ključna i demografija. Mongolija je, naime, među najvećim zemljama svijeta, ali u njoj živi manje ljudi nego u Hrvatskoj. Pa ipak, gotovo nevjerojatno, u dijelu svijeta u kojem dominiraju diktature, uključujući i one Vladimira Putina i Xi Jinpinga, ta država je funkcionalna demokracija. No, demokracija s brojnim problemim, što je pokazao i veliki prošlotjedni prosvjed građana protiv korupcije vladinih dužnosnika koji su zaradili na prodaji ugljena Kini o čijem tržištu Mongolija potpuno ovisi. Zemlja tako ostaje iznimka - otvorena, usmjerena rastu, demokratska i mirna, ali vječno neutralna, nipošto antizapadna, antiruska ili antikineska.