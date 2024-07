Bivši školski kolege o napadaču (20): Zlostavljali su ga u školi, bio je tih

Thomas Matthew Crooks, 20-godišnji napadač koji je s krova zgrade zapucao poluautomatskom puškom i pokušao usmrtiti bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, nije ostavio puno dokaza iza sebe koji bi otkrili motive atentata koji je cijelu naciju ostavio u šoku. Trump je preživio napad, ali je zadobio manje ozljede uha jer ga je okrznuo jedan metak Crooksa, dok je u napadu poginuo 50-godišnji vatrogasac.

Na društvenim mrežama Crooks, kojeg su snajperisti odmah usmrtili, nije imao nikakve objave koje bi upućivale na ovakvo nešto, pa je FBI već krenuo tragom njegovog mobitel kako bi došao do više odgovora. On je inače živio u predgrađu Pittsburgha, pa policija istražuje i to područje u sklopu cijele istrage.

Inače, njegovi bivši kolege iz srednje škole ispričali su za CNN kako je Crooks često bio maltretiran i nije se uklapao te da je bio tih dječak. Jedan mladić iz srednje škole Bethel Park High School, Jason Kohler, kazao je kako nije bio u istom razredu kao i Crooks, no često ga je viđao u hodnicima.

- Nije nikada pokazivao neke emocije. Čuo sam da je bio pametan - dodao je. Napadač je 2022. završio srednju školu.

Inače, oba roditelja Crooksa rade kao socijalni radnici. Njegov otac registriran je kao libertarijanac, dok mu je majka bila dijelom demokrata. Oružje koje je Crooks koristio u napadu bilo je registrirano na njegovog oca, a policija mu je pronašla eksplozive u automobilu. Otac, koji je bio u šoku od svega što se dogodilo, je novinarima kratko poručio kako ''pokušava shvatiti što se događa'', ali u nedjelju više nije bio dostupan za razgovor.

