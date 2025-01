Javila nam se Zagrepčanka koju su Britanci optužili da je ruski bot: U šoku je

CENTAR za informacijsku otpornost (Center for information resilience / CIR) sa sjedištem u Londonu, neovisna organizacija posvećena razotkrivanju prijetnji demokraciji i kršenja ljudskih prava, objavio je izvještaj u kojem navode da je uočen snažan utjecaj proruskih bot mreža na predsjedničke izbore u Hrvatskoj. Kako su istakli, istraživali su ponašanje računa na društvenim mrežama poput X-a, Facebooka, Reddita, TikToka i drugih društvenih mreža u proteklih mjesec dana s ciljem „razotkrivanja mreže proruskih, anti-EU i anti-NATO botova“. Centar financiraju Vlade SAD-a, Velike Britanije i Australije te USAID.

Kako su istakli analizirali su više od 4.000 komentara i dijeljenja na Facebook objavama od 3. do 5. siječnja, s Facebook stranice SDP-a, službene stranice Zorana Milanovića i Dragana Primorca te su pri tome „identificirali brojne račune s botovskim ili neautentičnim atributima, kao što su nedostatak autentičnog sadržaja objave, mali angažman/mali broj prijatelja i nedavni datumi kreiranja, koji su objavljivali brojne komentare o podršci Milanoviću na njegovim povezanim stranicama“.

I dok su u svojoj analizi naveli i poznate račune na X mreži, sa desecima i stotinama tisuća pratitelja za koje se zna da podržavaju ruske interese, ali iza kojih stoje poznati propagandisti, uključujući i neki srpski državljani, dotle pregled njihovih nekih primjera sa Facebooka ukazuje na moguće greške u toj njihovoj analizi. Naime, kao neautentične profile ocijenili su i dva koja očito vode žive osobe, i koje imaju simpatiju prema Milanoviću, ali za koje je brzim pregledom jasno da nisu nikakvi „botovi koji šire propagandu“.

"Korisnički račun Mila Hodak objavljuje više od 100 puta dnevno i to u svako doba dana, uglavnom dijeljenjem i objavljivanjem slika koje napadaju Dragana Primorca ili podržavaju Milanovića. Račun nema prepoznatljive autentične atribute, objave ili ponašanja poput normalnih korisnika", piše tako CIR, no brzi pregled tog profila ukazuje da to nije točno. Mila Hodak, koja navodi da je iz Dugog Sela, a živi u Zagrebu, uistinu je vrlo aktivna sa širenjem pozitivnih objava s likom i djelom Zorana Milanovića, ali je živa osoba sa klasičnim ponašanjem angažiranog Facebook posjetitelja s puno slobodnog vremena. I kojih je mnogo na Facebooku. I 9. siječnja, kada je objavljen izvještaj, nastavila je s dijeljenjem sadržaja uglavnom iz grupe „ZORAN MILANOVIĆ FANKLUB - I MOJ PREDSJEDNIK!“.

No, centar iz Londona izričito kazuje kako ona nema „prepoznatljive autentične atribute, objave ili ponašanja poput normalnih korisnika", što nije točno. Aktivna je najkasnije od ožujka 2017. godine. U jednoj javnoj objavi je na dan pada Vukovara, 17. studenog 2021., pozvala na molitvu za žrtve Vukovara uz fotografiju svijeća formiranih u riječ Vukovar. U prosincu 2021. se javnom objavom oprostila od bliske osobe, šogora, koji je preminuo, dok su joj prijatelji za koje smo provjerili da su aktivni i stvarni korisnici Facebooka, koji je očito poznaju, ostavljali izraze saučešća. Osim toga, ima 153 prijatelja, među kojima su i novinari Saša Leković, Berislav Jelinić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, Saša Srića, lokalna istarska aktivistkinja Mirjana Galo te aktivistkinja Dragica Trumbetaš koja je i sama vrlo aktivna na Facebooku. Sviđaju joj se stranice Nikola Grmoja, Miroslav Škoro i druge. I za nju tvrdnja „da nema prepoznatljive autentične atribute, objave ili ponašanja poput normalnih korisnika“ jednostavno nije točna. Uspjeli smo stupiti i u kontakt sa Zagrepčankom Milom Hodak koja nam je rekla kako ne može vjerovati da se našla u nekom takvom izvješću.

„Ne znam što bih rekla, u šoku sam, ne znam što im to znači i ne znam ni što sad da napravim. Znam prenijeti s nekih grupa, a kad objavim svoje to bude neki videozapis no bez ikakvih komentara, obično videozapis prati himna ili naša pjesma i ne vidim ništa sporno u tome. Nije mi jasno, ne razumijem kako su to zaključili", rekla nam je Mila, koja nam se javila telefonski nakon što smo joj poslali poruku. „Meni je to nevjerojatno. Da se nađem u takvom kontekstu nekom. Da, preferiram Milanovića ispred Primorca, ali to je moje demokratsko pravo. Ne znam kako tako nešto mogu napisati, nije mi uopće jasno to", u šoku je bila Mila Horvat.

Drugi profil za kojeg navode je Ana Bobinac, za koju se na profilu navodi kako je iz Düsseldorfa. Iako ona uistinu ima malo prijatelja, samo 12, i još dva računa sa svojim imenom, vidljivo je da je i ovaj račun aktivan najmanje od svibnja 2023. godine kada je vidljiv video koji prikazuje žensku osobu i koju je lajkala druga osoba iz Düsseldorfa, za koju smo provjerili da je hrvatskog porijekla. Vidljivo je i kako je ispod nekih objava komunicirala i ostavljala komentare. Pregled profila u slučaju kad niste prijatelj s njima može biti ograničen. Objavljivala je i reelse i video snimke na svom profilu što nije karakteristično za botove, kao što je u ožujku 2024. prenijela objavu MZ Kraljica Apostola, Karizmatske molitvene zajednice “Kraljica apostola” iz Zaprešića. Prije pet dana za svoju istaknutu fotografiju stavila fotografiju Zorana Milanovića.

Opasno je za neke obožavatelje lika i djela nekog od hrvatskih političara odmah tvrditi da su botovi, pogotovo u kontekstu ruskog utjecaja. Možda ova organizacija iz Londona nije znala kako je u Hrvatskoj takvih građana, opsjednutih jednom od političkih strana i nekim od političara uistinu mnogo, a što se vidi po raspravama ispod svake političke vijesti.

