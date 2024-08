Japan prvi put izdao upozorenje koje je zabrinulo brojne: Sprema li se potres stoljeća?

Nakon prošlotjednog potresa magnitude 7.1 koji je pogodio Japan, tamošnja meteorološka služba zabrinula je građane nakon što je učinila nešto što nikad ranije nije - izdala je upozorenje da bi zemlju uskoro mogao pogoditi ''jaki potres''. Za brojne to se odnosilo na jedan od ''kapitalaca'', potresa koji se dogode jednom u 100 godina, ali se o razmjerima štete i žrtava priča godinama.

Zbog ovog upozorenja japanski premijer otkazao je svoje putovanje u Aziju, a najgori scenarij takvog jakog potresa, magnitude jače od 9, predviđa više od 300.000 mrtvih, kao i megatsunami s valovima višima od 30 metara duž japanske istočne obale. Iako se ova nagađanja čine strašnima, građani sada ni sami nisu sigurni što je upozorenje službe značilo i odnosi li se doista to upozorenje na potres stoljeća.

The earthquake, initially rated at 6.9, has been upgraded to 7.1. Significant damage reported, and the risk of a #tsunami persists. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/kpfXiRHdHN