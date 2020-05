'Izvoz nafte isto je što i izvoz trupaca umjesto namještaja'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić branio je danas memorandum između Ine i JANAF-a, koji je supotpisao kao svjedok, govoreći kako je riječ o dugoročnoj i isplativoj odluci dviju kompanija. Memorandum je objavio tjednik Nacional, a mnogi su ga jučer prozvali „izdajom nacionalnih interesa“ s obzirom na to da je omogućio izvoz hrvatske nafte u MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj.

– Što se tiče Memoranduma o razumijevanju između Ine i JANAF-a, riječ je o memorandumu koji sam po sebi projicira poslovne interese dvaju poslovnih subjekata. A sve s ciljem maksimiziranja poslovnih rezultata, kako Ine tako i JANAF-a. Taj memorandum prije svega podrazumijeva priključenje Rafinerije nafte u Sisku na JANAF-ovo skladište na području Siska. S druge strane, podrazumijeva određene radove u luci Rijeka, koji omogućavaju efikasnije poslovanje Ine, odnosno JANAF-ova transportnog sustava. I podrazumijeva Inino opredjeljenje, kao članice MOL grupe, da što veće količine nafte iz skladišta u Omišlju uputi u MOL-ove rafinerije u Mađarsku i Slovačku – rekao je Ćorić.

Video: Bernardić o INA-i

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odluka o otkupu

Prema tom memorandumu omogućen je protok hrvatske nafte JANAF-ovim naftovodom prema Mađarskoj pa je tako od početka godine na preradu u MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj prebačeno 247.000 tona nafte s hrvatskih naftnih polja, na kojima je Ina koncesionar. Za memorandum se do sada nije znalo, no Ćorić je rekao da nemaju ništa protiv da se on objavi, s obzirom na to da je u javnost, kaže, izašla kriva verzija memoranduma.

– Funkcioniranje Ine kao uspješne kompanije u interesu je RH kao suvlasnika, bez obzira na vlasništvo Ine. Nemamo većinsko vlasništvo, želimo ga imati, ali bez obzira na to interes nam je da tvrtka funkcionira najbolje. Isplativija je varijanta za Inu ona u kojoj se dio nafte prodaje, a dio prerađuje u Rijeci od one u kojoj jedna rafinerija radi sa 70- 80 posto kapaciteta, a druga s 20-30 posto. Hrvatska time nije u podređenom položaju, kao što se imputira – rekao je ministar Ćorić, dodavši da se nije odustalo od vraćanja Ine u hrvatske ruke. Prema njegovim riječima, 9. lipnja očekuje se prvi izvještaj konzultanata koje je Vlada odabrala, tvrtke Lazard, koji bi trebao pokazati procjenu vrijednosti Ine.

– Nakon toga Vlada će odlučiti o eventualnom otkupu dionica – rekao je Ćorić, napomenuvši da premijer Plenković za sadržaj spornog memoranduma nije znao niti je trebao znati i da on kao supotpisnik preuzima svaku odgovornost za ono što piše u njemu.

Napuštanje radnika

No naftni stručnjak i konzultant Davor Štern smatra kako je ipak, uz poštovanje činjenice da je riječ o poslu između dvije kompanije, na djelu i izdaja državnih interesa koju je Vlada mogla spriječiti.

– Ovo mogu usporediti s izvozom trupaca u inozemstvo umjesto da ih obradimo u namještaj. Ovako uvozimo taj namještaj od našeg drveta. Možda je konkurentnije izvesti trupce van, ali to je naše nacionalno bogatstvo i dodatak vrijednosti u preradi ipak bi trebao ostati u zemlji. To je državni interes. Hrvatska nije toliko manjinski partner da s 44 posto u Ini ne bi mogla imati utjecaja na takve odluke, koje su više političkog, a ne samo ekonomskog karaktera. Sigurno je to dobro za MOL, manje dobro za Inu, no nipošto za državu koja izvozi sirovinu umjesto da je dograđuje i prerađuje, pogotovo kad ima kapaciteta za to – rekao je za Večernji list Davor Štern, koji posebno ističe i kako potpisani memorandum nije smio biti tajna.

Očekivano, ova je tema postala i predizborno pitanje pa tako za predsjednika SDP-a i lidera Restart koalicije Davora Bernardića dileme nema – potpisani je memorandum, uz supotpis ministra Ćorića, izdaja nacionalnih interesa. – To je izdaja nacionalnih interesa. To je napuštanje radnika koji rade u rafineriji, a država još uvijek ima pola vlasništva nad Inom. Četiri godine slušamo o vraćanju Ine u hrvatske ruke, a dobijemo ovo. Pogodovanjem mađarskom vlasniku uništavala se Rafinerija Sisak i nafta otpremala u Mađarsku. To nikako nije zaštita hrvatskih interesa, to je izdaja hrvatskih interesa – poručio je jučer Bernardić iz Samobora, podsjetivši da su na Ini pali i Ivo Sanader i Tomislav Karamarko. – Nakon dolaska u Banske dvore radikalno ćemo zaokrenuti priču oko Ine i vidjeti na koji je način Hrvatska može vratiti u naše ruke – zaključio je Bernardić.