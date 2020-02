Izvještaj s Pantovčaka: Tri ključne poruke predsjednikova govora

Hrvatska je dobila petog predsjednika države. Zoran Milanović prisegnuo je danas da će svojom čašću obavljati dužnost predsjednika Republike, savjesno i odgovorno, i to na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana, da će se držati Ustava i zakona i prionuti za poštovanje ustavnopravnog poretka, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske.

– Tako mi Bog pomogao – završio je s prisegom Milanović nakon čega ju je i potpisao. Sve se odigralo na Pantovčaku, u svečanoj dvorani Ureda predsjednika, što je prvi put da se inauguracija hrvatskog predsjednika od samostalnosti do danas nije održala na Trgu sv. Marka. No Milanovićeva je želja bila jednostavna, minimalistička inauguracija s najmanjim mogućim brojem uzvanika, i točno to je i dobio. Bila je to i nikad kraća inauguracija s kratkim ali sadržajnim govorom u kojemu Milanović nije davao nikakva velika obećanja, ali je jasno dao naslutiti što će mu biti u fokusu u idućih pet godina njegova mandata.

Bit ću konstruktivan

Na početku govora Milanović je poručio da izbori nisu metoda za pronalaženje istine, već metoda za postizanje mirnog kompromisa između suprotstavljenih želja različitih ljudi. Jedno je istina, a drugo, kazao je Milanović, legitimna politička volja da se s tom istinom učini nešto ili da se ne učini ništa.

– Istina nije pitanje želje naroda – poručio je predsjednik Milanović. Potom se upitao kako da održimo razdvojenim istinu i želju, naročito danas kad tehnologija, uz sve lijepo i uzbudljivo što donosi, neviđeno olakšava manipulaciju ljudskom željom. A jedini pravi put vidi u aktivnoj podršci vlasti akademskoj i znanstvenoj neovisnosti te neovisnosti sudstva i medija. To je, kaže, najčvršća brana tiraniji svake vrste.

Govorio je da ne kani biti korektivni, nego konstruktivni faktor kad je riječ o područjima izravne nadležnosti ili sunadležnosti predsjednika Republike, dodavši da to proizlazi iz duha Ustava, a u vanjskoj se politici obećao fokusirati na one točke na kojima se, kako je kazao, može graditi suradnja i prosperitet.

– Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kad su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja – rekao je.

U govoru je zamolio unaprijed i “zrno razumijevanja za svoje greške”, ali i kazao da one neće biti namjerne s namjerom da nekoga povrijede ili ponize.

– Uložit ću sve što imam i sve što znam da iz tog zrna izraste predsjednički mandat koji će biti na korist Hrvatskoj i svim njezinim građanima – obećao je novi predsjednik.

Govorio je i o patriotizmu. On je za Milanovića kritička privrženost i negacija isključivosti, suprotno sirovom nacionalizmu.

– Patriotizam, naravno, podrazumijeva neizbrisivo sjećanje i vječnu zahvalnost muškarcima, ženama i djeci koji su poginuli i koji su patili za našu slobodu u Domovinskom ratu, kao i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu – rekao je Milanović. Ponovio je i snažnu poruku koju je ponavljao i u kampanji za predsjednika da su ratovi gotovi i poručio da je “danas naša obaveza i odgovornost u tome da se nijedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili na bilo koji način isključenim zbog činjenice da je drukčija ili drukčiji”.

Drži i da naša budućnost ovisi o kvaliteti školovanja, ali i o tome kako ćemo se odnositi prema vlastitoj kulturi. Za kraj je istaknuo kako “našu Republiku” ne čine samo visokoobrazovani, kompetitivni, poduzetni, znanstveno ili umjetnički ili sportski nadareni.

– Hrvatska jednako pripada i nezaposlenom tokaru i prezaposlenom programeru i potplaćenoj radnici na blagajni i menadžerici u javnom ili privatnom poduzeću – kazao je Milanović.

Na kraju govora parafrazirao je pjesmu kultnog beogradskog benda EKV.

– Ovo je kuća za nas, za sve nas. Za nas koji smo tu, za generacije koje dolaze i za one koji će se vratiti svojoj kući. Hvala vam. Živjeli, živjela Republika Hrvatska – poručio je novi predsjednik.

Inauguracija petog hrvatskog predsjednika održana je pred samo 43 uzvanika, što znači da je više od gostiju bilo novinara i novinarskih ekipa. Počela je točno u podne, i to kada je sada bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zadnji put kao predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga prošla crvenim tepihom na terasi Ureda na Pantovčaku pokraj Počasno-zaštitne bojne prema svečanoj dvorani. Nakon što su u dvoranu ušli i suci Ustavnog suda u svojim svečanim odorama te predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, sve je bilo spremno za najsvečaniji trenutak, ulazak Zorana Milanovića u dvoranu u pratnji supruge Sanje Musić-Milanović, izricanje prisege i na kraju i potpisivanje prisege.

Sutra potpis na prve odluke

U dvorani su u tom trenutku bila samo 43 uzvanika, i to predsjednik Sabora Gordan Jandroković, potpredsjednici Sabora Milijan Brkić, Željko Reiner, Božo Petrov, Siniša Hajdaš Dončić i Furio Radin, premijer Andrej Plenković i potpredsjednici Vlade Davor Božinović, Damir Krstičević i Predrag Štromar. Nedostajao je jedino Zdravko Marić, koji je bio na službenom putu. Na inauguraciji je bio i predsjednik Vrhovnoga suda Đuro Sessa te načelnik Glavnog stožera general Mirko Šundov, ali i bivši predsjednici države Stipe Mesić i Ivo Josipović. U prvom redu bili su pripadnici najuže Milanovićeve obitelji, majka Gina, njegovi sinovi i nećakinja.

Bila je to i inauguracija lišena bilo kakve pompe i spektakla. I zapravo jedini glamurozni trenutak bio je kada je naša glazbena diva Josipa Lisac u pratnji pijanista Zvjezdana Ružića izvodila himnu “Lijepa naša domovina”. Nakon Milanovićeva inauguralnog govora, klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti Juraj” izvela je i pjesmu “Tvoja zemlja” legendarnog Vice Vukova koja se godinama izvodi na svim većim i važnijim skupovima SDP-a.

Nakon svečane inauguracije gostima je upriličen i koktel-domjenak, nakon kojeg su Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović otišli u kabinet predsjednice na primopredaju dužnosti.

Dužnost predsjednika Milanović počinje obnašati danas, kada bi trebao potpisati i prve odluke o imenovanjima ljudi koji će biti dio njegova kabineta na Pantovčaku.