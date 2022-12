Izraelski sustav 'Davidova praćka' ima veliki doseg: Presreće zrakoplove, bespilotne letjelice...

Stručnjak za protuzračnu obranu i ravnatelj Regionalne razvoje agencije Karlovačke županije Vilko Klasan gostovao je danas u studiju Večernjeg lista te govorio o nabavi protuzračnih sustava kratkog i srednjeg dometa za potrebe Hrvatske vojske. Kako je istaknuo, rat u Ukrajini pokazao je da su se prijetnje iz zraka jako promijenile pa bi savjetovao nabavu izraelskog sustava "Davidova praćka" koji ima veliki doseg i usmjeren je na veliki spektar ciljeva.

- Mora se učiti iz ratova pa tako moramo učiti i mi. Trebamo vidjeti koje nam ugroze prijete jer mi smo ipak sada na drugoj crti bojišnice kada se gleda rat u Ukrajini. Iz njihovih iskustava trebamo vidjeti što nama najviše odgovara i što nam zapravo treba. Da osobno mogu odlučivati ili savjetovati poslije nabave Mistrala 3, malo bih stao i dobro razmislio što nam treba. Savjetovao bih nabavu izraelskog sustava "Davidova praćka" koji ima veliki doseg i usmjeren je na veliki spektar ciljeva. Moramo biti svjesni da će ovi sustavi koje sada kupujemo biti u uporabi sljedećih 40-50 godina – rekao je Klasan.

VIDEO Stručnjak objasnio kakav bi trebao biti hrvatski protuzračni sustav: 'Savjetujem Davidovu praćku...'

"Davidova praćka" (David's Sling ili Kela David) sustav je namijenjen obaranju projektila srednjeg dometa. On presreće zrakoplove, bespilotne letjelice, taktičke balističke projektile, rakete srednjeg i dugog dometa i krstareće projektile. Odnosno, sve ono što dolazi kao prijetnja na udaljenosti od 40 do 300 kilometara.

Zajednički su ga razvili izraelska tvrtka Rafael i američki Raytheon, a Izrael je njime osnažio svoju obranu protiv projektila u travnju 2017. godine. Tadašnji izraelski premijer Benjamin Netanyahu predstavio je sustav te kazao: "Izraelsku snagu dižemo na još višu razinu".

"Davidova praćka" dodana je tada sustavu raketne obrane u kojem su otprije bili "Željezna kupola" za presretanje raketa kratkog dometa iz Pojasa Gaze i obrambeni sustav "Strijela" za obaranje raketa dugog dometa.

Overview of Israel air defense systems:

1. Iron Dome to intercept artillery, rudimentary rockets within certain trajectories.

2. David’s Sling on top of that for cruise missiles, MLRS & some ballistic missiles

For aircraft interception:

3. 🇺🇸Patriot air defense & Israeli airforce pic.twitter.com/XjeuMQ6FWJ