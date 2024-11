Izrael je u kontaktu i s hrvatskim vlastima, a posebno smo zahvalni SAD-u na njihovom principijelnom stavu protiv mišljenja suda

Izrael je u kontaktu i s hrvatskim vlastima, a posebno smo zahvalni SAD-u na njegovom principijelnom stavu protiv mišljenja suda, oglasio se ekskluzivno za Večernji list Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj, u prvoj izjavi za medije nakon što je Međunarodni kazneni sud (ICC) istodobno izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta te vojnog zapovjednika Hamasa Mohammeda Deifa, za kojeg Izrael kaže da je ubijen u srpnju.

- Službeni stav Države Izrael objavljen je jučer u Jeruzalemu i bilo bi primjerno citirati izjave premijera Netanyahua i ministra vanjskih poslova Gideona Sa’ara. Kao što je u svojoj objavi naveo ministar Sa’ar: izdavanje tjeralica mračan je trenutak za Međunarodni kriminalni “sud” u Haagu u kojem je izgubio sav legitimitet za postojanje i djelovanje. ICC se ponašao kao politički alat u službi najekstremnijih terorista i elemenata koji rade na potkopavanju mira, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku – poručio je Koren te ponovio službeni stav Izraela: „Tzv. sud izdao je apsurdne i neutemeljene naloge (jer nema nadležnost) usmjerene protiv izraelskog premijera Netanyahua i bivšeg ministra obrane Gallanta, usprkos tome što Izrael nije član suda. Ti nalozi za uhićenje nisu samo osobni napad na individualne osobe: u biti, oni su napad na pravo Izraela da se brani. To je napad na najugroženiju zemlju na svijetu – također i na jedinu zemlju čije uništenje zazivaju i nastoje provesti druge zemlje u regiji. Iz moralne perspektive, to predstavlja moralnu pomrčinu koja pretvara dobro u zlo i služi jedino silama zla. Izdavanje naloga protiv države koja djeluje u skladu s međunarodnim pravom je nagrada i ohrabrenje osovini zla koja to isto pravo eklatantno i stalno krši. Moralne nacije i svaka moralna osoba na svijetu moraju bezuvjetno odbaciti ovu nepravdu.”

- Svaki takav apsurdan čin još je jedan korak unatrag u borbi Države Izrael da vrati 101 taoca (86 muškaraca, 13 žena i dvoje jako male djece) koji su i dalje zatočeni u Pojasu Gaze, kao i da osigura da Hamas više nikad ne može ponoviti svoje napade na izraelske zajednice – rekao je izraelski veleposlanik te podsjetio kako se u ICC-ovoj izjavi o nalozima za uhićenje usmjerenima protiv izraelskih vođa, među 1900 riječi ni jedna riječ ne odnosi se na masakr počinjen 7. listopada, na izraelske žrtve, taoce, kibuce ili Hamasove tunele.

- Riječi poput “terora”, “talaca” ili “7. listopada” upadljivo nema. Ta tišina glasno govori o samoj izjavi, autorima iste i njihovim pravim namjerama – ustvrdio je Koren. Pozvao se i na izjavu odlazećeg američkog predsjednika Joea Bidena da je ICC-ovo izdavanje tjeralica protiv izraelskih čelnika nečuveno te da ne može biti nikakve jednakosti, što god da ICC implicira, između Izraela i Hamasa, kao i da će Amerika uvijek biti uz Izrael protiv prijetnji njegovoj sigurnosti.

SAD je odbio odluku Međunarodnog kaznenog suda da izda naloge za uhićenje Netanyahua i njegova bivšeg šefa obrane te izrazio duboku zabrinutost „žurbom tužitelja da traži naloge za uhićenje i zabrinjavajućim pogreškama u procesu koje su doveli do odluke". SAD je najavio i da raspravlja o sljedećim koracima sa svojim partnerima. Koren upućuje na Netanyahuovu izjavu u kojoj negira namjerno gađanje civila te ističe da čine sve što je u njihovoj moći da izbjegnu civilne žrtve:

- Šaljemo milijune tekstualnih poruka, telefonskih poziva, letaka građanima Gaze kako bismo ih izvukli iz opasnosti – dok Hamasovi teroristi čine sve što je u njihovoj moći da ih drže u opasnosti, uključujući pucanje na njih i korištenje kao živi štit. Sud u Haagu nas optužuje za smišljenu politiku izgladnjivanja. Ovo, kada smo opskrbili Gazu sa 700.000 tona hrane da nahranimo ljude. To je 3200 kalorija za svakog muškarca, ženu i dijete u Gazi. A te zalihe rutinski pljačkaju Hamasovi teroristi koji svojim ljudima uskraćuju prijeko potrebnu hranu. Ipak, samo u posljednjih nekoliko tjedana Izrael je omogućio cijepljenje 97 posto ljudi u Gazi protiv dječje paralize. To ne sprečava sud da nas optuži za genocid. Istina je jednostavna. Nijedan rat nije pravedniji od rata koji Izrael vodi u Gazi nakon što nas je Hamas ničim izazvan napao, pokrenuvši najgori masakr nad židovskim narodom od Holokausta.

Odluku o izdavanju tjeralice protiv mene, demokratski izabranog premijera Države Izrael i našeg bivšeg ministra obrane, donio je lažni tužitelj koji se pokušava izvući iz optužbi za seksualno uznemiravanje – izjavio je Netanyahu nakon odluke ICC-a čije suce smatra pristranima i motiviranima antisemitskim osjećajima protiv židovske države.

- Ovi suci nisu učinili ništa protiv stvarnih ratnih zločina počinjenih nad milijunima ljudi koji su ubijeni ili protjerani od strane diktatura u Iranu, Siriji i Jemenu. Umjesto toga, oni lažno optužuju jedinu demokraciju na Bliskom istoku, Izrael, ugrožavajući tako pravo svih demokracija da se brane od ubojitih terorista i tirana. Sud nije učinio ništa protiv Hamasovih terorista koji su silovali naše žene, odrubljivali glave našim muškarcima, spaljivali žive bebe pred njihovim roditeljima i oteli stotine u podzemne tamnice Gaze. Još uvijek drže 101 taoca, građane mnogih zemalja, uključujući SAD – poručio je izraelski premijer te dodao da je sud izdao nalog za uhićenje tijela Hamasova terorista Muhammada Deifa – njegova leša. Zahvalio je brojnim prijateljima diljem svijeta, posebno onima u SAD-u, koji su osudili odluku i rekli da će imati ozbiljne posljedice za ICC i one koji je se drže.

