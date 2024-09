Izraelci su likvidirali ovog čovjeka: Amerikanci za njega nudili 7 milijuna dolara, 1983. im zadao težak udarac

Izraelska vojska u petak je u napadu na južno predgrađe Bejruta ubila visoko pozicioniranog zapovjednika Hezbolaha, rekla su dva sigurnosna izvora iz Libanona, i još sedmero ljudi, dok je 59 ozlijeđeno. Meta napada bio je Ibrahim Akil, dužnosnik najvišeg Hezbollahovog vojnog tijela, prenose izvori iz Libanona i radio izraelske vojske. Inače, Ibrahima Akila su tražili i Amerikanci zbog napada na njihovu ambasadu u Bejrutu 1983. godine. Njegova glava je bila procijenjena na sedam milijuna dolara.

"Ibrahim Akil, također poznat kao Tahsin, služi u najvišem vojnom tijelu Hezbolaha, Vijeću džihada. Tijekom 1980-ih, Akil je bio glavni član Organizacije islamskog džihada - Hezbolahove terorističke ćelije - koja je preuzela odgovornost za bombaški napad na američko veleposlanstvo u Bejrutu u travnju 1983., u kojem su poginule 63 osobe, i na vojarnu američkih marinaca u listopadu 1983., u kojem je poginuo 241 pripadnik američkog osoblja", stoji na stranici američkog ministarstva pravosuđa.

