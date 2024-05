Bulj nazvao DP-ovce 'žetonima', komentatori ga vratili u prošlost: 'Dvaput ste izdali narod, i 3. put biste da ste mogli'

Mostov gradonačelnik Sinja Miro Bulj na svojem Facebook profilu komentirao je političke aktualnosti, a svojom je objavom izazvao žustru raspravu. "Maca papala jezik žetonima, a nikada punija žetonjera žetona zvani 'Plenki - zečića'", piše Bulj, koji je, kako pretpostavljaju komentatori ispod objave, mislio na pripadnike Domovinskog mosta koji su dali potporu premijeru Andreju Plenkoviću za sastavljanje nove Vlade.

Objava je naišla na lavinu reakcija, u svega nekoliko sati skupio je 370 komentara. "DP će biti korektor ove vlasti, a kamen-temeljac buduće vlasti. Već ste se okomili na njih, bez da je još išta dogovoreno?! Vi koji sebe nazivate od centra prema desno!? Podrška DP-u, a mogla bi i koja od vas jer smo isti", "DP je molio i Most i sve desne stranke da se ujedine, neka Miro Bulj malo promisli koliko bi mandata dobili i sad bi mogli Plenkiju oni odlučivati što i tražiti i uzeti od njega, ali ne, svatko je htio sam, pa sad ćete i dalje pričati u Saboru, a kao i do sad, ništa nećete postići", neki su od najlajkanijih komentara.

Ima i onih koji su podsjetili Bulja da je upravo Most dva puta s HDZ-om formirao Vladu. Godine 2015. šef te stranke Božo Petrov čak je kod javnog bilježnika ovjerio izjavu da se članovi Mosta "neće prikloniti nijednoj koaliciji ili stranci pomažući im tako formirati Vladu". Također, Petrov je tada jamčio da će podnijeti ostavku ako se "Most jednostrano pridruži nekoj koaliciji ili koalira s nekom strankom koja je upravljala u Hrvatskom u proteklih desetak godina".

"A Most dva puta izdao narod i 3. bi da su mogli", "Hajde, što se vi javljate iz Mosta, prodane duše, s kim vi želite u koaliciju? A narod je rekao tko je pobjednik i to je to, nema dalje", "Koliko se sjećam, Most je išao s HDZ-om. Sada bi rado išao sa SDP-om i Možemo. Obične ste vjetrenjače i posvuduše", pišu mu komentatori.

Podsjetimo, predsjednik HDZ-a i nositelj liste na izborima za Europski parlament Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da u HDZ-u imaju potrebnih 76 potpisa za njihovu treću Vladu. "Danas je dan u kojem imamo 76 potpisa za našu treću vladu", rekao je Plenković tijekom predstavljanja kandidata i izbornog programa HDZ-a za predstojeće izbore za Europski parlament.

Na sastanku Predsjedništva Domovinskog pokreta (DP) prihvaćeno je sklapanje sporazuma o sastavljanju Vlade s HDZ-om, izvijestili su iz DP-a u četvrtak, pri čemu će DP Plenkoviću dati 12 mandata. DP, kao manji koalicijski partner u budućoj vlasti, dobio je tri resora - poljoprivredu, gospodarstvo te demografiju i useljeništvo, za što će se osnovati novo ministarstvo, potvrdile su obje strane. Uz ministarske pozicije dobivaju i dva mjesta potpredsjednika Vlade te jedno potpredsjednika Sabora.

DP je na izborima 17. travnja osvojio s partnerima 14 mandata, no odmah se u izbornoj noći od njih "odcijepio" Mislav Kolakušić (Pravo i pravda), a u četvrtak je objavljeno da svoj potpis neće dati ni Josip Jurčević, tako da DP raspolaže s 12 saborskih mandata. HDZ je s partnerima osvojio 61 mandat, što znači da su im za formiranje većine koju će predvoditi Plenković nedostajala tri glasa. Njih će dobiti, najavljeno je, iz Kluba nacionalnih manjina bez SDSS-a.

