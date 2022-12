Između vlasti i oporbe još nema dogovora oko obuke ukrajinskih vojnika

Danas su u Saboru započele najavljene konzultacije koje je HDZ pokrenuo s oporbom kako bi do glasanja, koje će se održati idućeg petka 15. prosinca skupila dvotrećinska potpora ili 101 zastupnički glas za podršku misiji EUMAM. U ovom trenutku dogovora između vlasti i oporbe nema.

- Konzultacije traju i dalje. A kada se izjavi da konzultacije traju, to je ljepši način da se kaže da još nema dogovora - kratko je kazao Arsen Bauk (SDP) nakon izlaska s konzultacija. Kada su mu novinari rekli da se neslužbeno doznaje da će vladajući podržati zaključak SDP-a i Zeleno-lijevog bloka o civilnoj komponenti pomoći Ukrajini, Bauk je uzvratio da to ne može niti komentirati niti demantirati. Ali je ipak dodao kako to vjerojatno neće biti u formi zaključka.

Danijel Spajić (DP) obznanio je pak da on i nakon konzultacija ostaje kod svoje odluke da obuku ukrajinskih vojnika neće podržati.

- Ukrajini treba pomoći na sve moguće načine, ali ne na taj da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj i da ugrožavamo svoju zemlju. Mi iz više razloga nismo spremni podnijeti tako nešto, pa i iz ekonomskih razloga. Ne možemo se mi siliti da pomognemo Ukrajini. To mi je neprihvatljivo. Mi se kao država nismo spremni obraniti od jednog jačeg kolumbijskog kartela. Pa mi nemamo deset tisuća ljudi pod oružjem i koga mi onda možemo nešto naučiti?! Oružane snage su nam u rasulu - ustvrdio je Spajić.

I Marijan Pavliček (HS) ustrajan je u svom odbijanju davanje podrške obuci ukrajinskih vojnika.

- U ovom trenutku na našem teritoriju nije potrebna nikakva strana vojska koja je u sukobu. Time ugrožavamo vlastitu sigurnost, a mi nikada nismo bili niti možemo biti Njemačka ili Poljska. Mi moramo biti svjesni da smo država s manje od četiri milijuna stanovnika, država koja dobar dio svog BDP-a gradi na turizmu. I na zanima nas je li ova odluka u skladu s Ustavom ili nije. Mi vodimo računa o sigurnosti naših građana. Svi koji će prodržati dolazak ukrajinske vojske moraju preuzeti odgovornost na sebe jer ako u budućem razdoblju dođe do nekog incidenta ili terorističkog napada, oni će biti suodgovorni - poručio je Pavliček.

O tome kako je prošao današnji početak konzultacija novarima je otkrila i Sandra Benčić (Možemo!)

- Naš stav se zna. Dali smo prijedlog i danas smo imali konzultacije oko toga. Naš je prijedlog bio da se u odluku stave neborbene djelatnosti kako bi se time otklonili neki rizici koje vidi i javnost. Dali smo i prijedlog da se odluka mora donijeti u konzultacijama između premijera i predsjednika države. Naš konkretan prijedlog je da njih dvojica zajednički sazovu sjendicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i na njoj dogovore i taj sadržaj i daljnju proceduru. A konzultacije su još uvijek u tijeku i nastavit će se jer danas ništa nije zaključeno. Danas smo se tek dogovarali što je čija pozicija. No mi i dalje ustrajemo na tome da ti naši sadržajni prijedlozi uđu u odluku te da procedura mora uključivati suglasnost i predsjednika države i premijera jer se radi o bitnim pitanjima - kazala je Benčić.

Socijaldemokrati danas nisu bili na konzultacijama jer su oni konzultacije s HDZ-om imali još u ponedjeljak, a Nino Raspudić (Most) ponovio je kako je Most već ranije najavio da neće sudjelovati u pregovorima s vladajućima jer ne želi biti dio protuustavne procedure.

