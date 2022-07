Izgradnja druge cijevi tunela kroz Učku: Pogledajte kako napreduju radovi

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je u utorak gradilište druge cijevi tunela Učka, trenutno jedne od najvećih infrastrukturnih cestovnih investicija u zemlji, koja uključuje kilometar ceste s istarske te 500 metara ceste s kvarnerske strane.

"Radovi idu jako dobro, u ovom trenutku s obje strane, istarske i kvarnerske, do sada je ukupno probijeno više od dva kilometra nove tunelske cijevi i očekujemo kroz godinu dana spajanje i probijanje tunela u cijelosti", kazao je ministar Butković, zahvalivši svima koji su sudjelovali u realizaciju ovog važnog infrastrukturnog projekta.

Po njegovim riječima, do kraja ove godine očekuje se da će sve proceduralne stvari biti gotove, što uključuje i Europsku komisiju i odluku Vlade kako bi početkom godine krenuli radovi na završetku istarskog ipsilona odnosno zadnje faze 2B2 i 2B3, čime će se, kako je rekao "istarski ipsilon u potpunosti integrirati u prometni sustav Hrvatske".

"Novi val poskupljenja utječe na radove, mnogi su infrastrukturni projekti dovedeni u pitanje jer je u vrijeme ugovaranja i predaja ponuda bila jedna cijena, a sada je ona znatno veća. Vlada je stoga po pitanju poremećaja cijena na tržištu dala mogućnost da se naručitelji radova i izvođači u zakonskoj proceduri uz posredstvo revizija o tome dogovore", naglasio je Butković.

Nakon obilaska gradilišta, održano je i potpisivanje Sporazuma vezano uz spojnu cestu Dobreć - PUO Kvarner, koji definira izgradnju budućeg čvora Dobreč, a koji će biti ujedno spoj na budući istarski ipsilon.

Izgradnja druge cijevi tunela Učka dio je projekta Dopuna na puni profil dionica Vranja - Tunel Učka u okviru kojeg će se izgraditi osam kilometara dionice, uključujući drugi trak od čvora Vranja do tunela Učka / Portal Kvarner i drugu cijev tunela Učka u duljini od 5,63 kilometara.

Tunel bi fizički trebao biti probijen negdje na ljeto 2023., a radovi kompletno završeni 2024. godine.

Generalni direktor Bina Istre Dario SIlić kazao je kako se na gradilištu po visokim standardima vodi briga o zaštiti radnika i o zaštiti okoliša.

"Cilj je spojiti se s Hrvatskim autocestama na Matuljima, tako da se od Pule do Zagreba može doći za dva i pol do tri sata bez zaustavljanja. Ovo je jedan od najprometnijih pravaca, preko 10 tisuća vozila dnevno", zaključio je Silić.

Butković: Mjesto potpredsjednika Vlade za mene je čast

Na novinarski upit zašto je u veljači rekao da su njegove sposobnosti srednje razine, a sada će prihvatiti ulogu potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, ministar Butković je rekao da se to odnosilo na pitanje obnove.

"Ja nikad o sebi nisam imao visoko mišljenje, uvijek sam bio skroman, mislim da ne znam sve i ne tvrdim da znam sve. Mjesto potpredsjednika Vlade je za mene, naravno, čast i ja vjerujem da sa svojim iskustvom, stranačkim stažom i svime što radim u resoru koji vodim šest i pol godina mogu doprinijeti da se realiziraju svi ovi projekti do kraja i da se uhvatimo u koštac sa svim izazovima koji slijede najesen", kazao je Butković.

Nastojat će, kako je rekao, "svojim srednjim intelektualnim sposobnostima odraditi posao kako spada".

"Iskreno, ja nisam ni sada imao ambicije da preuzmem taj resor, nisam se trgao za to mjesto. Nakon odlaska Marića predsjednik je odlučio i ponudio da ja to preuzmem i ja ću se potruditi da to odradim maksimalno korektno", poručio je ministar Oleg Butković.