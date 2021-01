Izborno povjerenstvo BiH tužilo Dodika: Članicu SIP-a nazvao 'srpskom fukarom'

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u četvrtak je podnijelo kaznenu prijavu protiv predsjedatelja Predsjedništva BiH Milorada Dodika tereteći ga za poticanje na međunacionalnu mržnju.

Dužnosnici u sjedištu SIP-a u Sarajevu potvrdili su kako su Dodika prijavili Tužiteljstvu BiH jer su ocijenili kako je formalni šef države počinio kazneno djelo za kojega se u toj zemlji može dobiti između šest mjeseci i pet godina zatvora.

Dodik je prijavljen temeljem odredbi članka Kaznenog zakona BiH koje predviđaju kažnjavanje službene ili odgovorne osobe "koja na temelju razlike u rasi, boji kože, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti, političkom ili drugom uvjerenju, spolu, seksualnom opredjeljenju, jeziku, obrazovanju, društvenom položaju ili socijalnom podrijetlu, uskrati ili ograniči građanska prava utvrđena Ustavom BiH ratificiranim međunarodnim ugovorom i zakonom BiH".

Kaznena prijava podnesena je zbog izjava u kojima je Dodik u dva navrata vrijeđao članicu SIP-a Vanju Bjelicu Prutina koju je najprije nazvao "srpskom fukarom", a potom ustvrdio kako ona odluke kao članica tog tijela donosi na temelju činjenica da jest ili je bila udana za osobu bošnjačke nacionalnosti.

"Gospođa (Bjelica Prutina, koja predstavlja srpski narod, je udana ili je bila udana za Bošnjaka u Sarajevu, muslimana. Netko će reći šta to ima veze, ma nemojte. Nema veze?", kazao je 21. siječnja Dodik na konferenciji za novinstvo koju je sazvao nakon što je SIP odlučio poništiti rezultate lokalnih izbora u Doboju i Srebrenici.

Ljut zbog ovakve odluke SIP-a, koju je podržala i Bjelica Prutina, Dodik je izjavio kako je ona rezultat političkih pritisaka, a posebice se obrušio na srpske članove SIP-a koji su za to glasali nazvavši ih "srpskom fukarom".

Nakon lavine kritika koje su te izjave izazvale Dodik se odbio ispričati te je opet tvrdio kako je potpuno u pravu kada izriče uvrede, iako je korigirao dio istupa u kojemu je aludirao na bračno stanje članice SIP-a.

"Ona (Bjelica Prutina) je bila udana za Bošnjaka od kojeg se rastavila i zadržala prezime. To je ona priča da se pažljivo biraju Srbi koji mogu biti odgovorni na neki način. Zadržati prezime nakon rastave, to nisam nikada čuo kod Srba. To ima političku dimenziju", izjavio je Dodik 24. siječnja.

Dodikov istup oštro su kritizirali veleposlanici SAD, Velike Britanije, Švedske te Ured visokog predstavnika (OHR) i misija OESS-a, dajući istodobno potporu SIP-u.

Oni su u zajedničkoj izjavi pozvali Tužiteljstvo BiH da reagira po službenoj dužnosti, no kako se to nije dogodilo kazenu prijavu protiv Dodika podnio je SIP kao službeno tijelo.

Dodikova stranka SNSD se na odluku o poništavanju izbora u Doboju i Srebrenici žalila Sudu BiH, no te su žalbe odbijene pa će ponovljeni izbori biti održani u travnju.

SIP je ranije ocijenio kako su brojne nepravilnosti kompromitirale regularnost izbora za tijela vlasti u tim gradovima, provedenih 15. studenog prošle godine. Neregularnosti su uključivale onemogućavanje prisustva promatračima iz oporbenih stranaka, lažnu identifikaciju birača, krivotvorenje zapisnika s izbornih mjesta te bojne druge nepravilnosti.