Izborne kombinacije u HDZ-u nakon Krstičevićeve ostavke

Premijer Andrej Plenković prihvatio je jučer ostavku ministra obrane Damira Krstičevića, ali i poručio kako ga ne smatra odgovornim za pogibiju dvojice vojnih pilota. Ostavku je, kako je objasnio, prihvatio zato što Krstičevića visoko cijeni kao čovjeka i prijatelja. Plenković je pritom jasno dao do znanja kako Krstičevića i nadalje smatra dijelom svog tima u HDZ-u, što pred parlamentarne izbore nije nevažna poruka. – Apsolutno računam na njega i dalje, on je član Predsjedništva HDZ-a i zamjenik predsjednika Središnjeg odbora. On je moj prijatelj i on je uvijek u mom timu – rekao je Plenković.

No, na pitanje bi li sada već bivši ministar obrane ponovo mogao završiti u Vladi nije odgovorio. Prvo će, kaže, pobijediti na parlamentarnim izborima, a onda sastavljati Vladu. Međutim, parlamentarni izbori su pred vratima i Plenković će prije svega morati sastaviti izborne liste koje će njegovoj stranci osigurati pobjedu, a u 10. izbornoj jedinici, koja obuhvaća Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju, stranka je itekako računala na Krstičevićev angažman.

Do prije dva dana u HDZ-u se govorilo kako je izvjesno da će baš Krstičević biti prvi kandidat na HDZ-ovoj listi u ovoj jedinici s brojnim desno orijentiranim biračima. Njegova ostavka iznenadila je HDZ, jer ju je bez prethodne najave podnio na konferenciji za novinare pa je najčešći komentar koji se jučer mogao čuti u HDZ-u bio – on je tako odlučio i sada ne možemo natrag.

Kao argument da je ostavka bila ishitrena naši izvori spominju i kako Krstičevića kao odgovornog za smrt dvojice pilota ne proziva ni oporba, a i predsjednik države Zoran Milanović izjavljuje kako zbog toga ne bi tražio ministrovu ostavku. No, s obzirom na to da je ostavku podnio iz moralnih razloga, pitanje je može li on i dalje biti dobar izbor za prvu poziciju na listi pa u stranci priznaju kako im je ova ostavka stvorila problem oko kreiranja izborne strategije za jug Dalmacije. O tome može li Krstičević nakon svega voditi listu u 10. izbornoj jedinici mišljenja su podijeljena.

Dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca tumači kako ostavka na ministarsku funkciju ne znači da Krstičević nije poželjan kao kandidat za saborskog zastupnika, posebno s obzirom na njegovu ulogu u 4. gardijskoj brigadi i sentiment koji ljudi u ovom kraju gaje prema Domovinskom ratu. Ipak, ne isključuju mogućnost da bi prvu poziciju na listi mogao zauzeti netko drugi, pri čemu se spominje ime Ante Sanadera, šefa splitsko-dalmatinske županijske organizacije HDZ-a i politički tajnik stranke.

Sanader je, međutim, posljednjih dana pod pritiskom oporbe, koja ga proziva kao “mentora i zaštitnika” Ivana Škaričića, ravnatelja doma umirovljenika koji broji 18 žrtava korone. Vjerojatnije je, zato, da bi se na čelu liste u ovoj jedinici mogao naći potpredsjednik stranke Branko Bačić, koji je svoj utjecaj potvrdio i na nedavnim unutarstranačkim izborima. Naši sugovornici podsjećaju i da je Bačić već kroz tri izborna ciklusa na visokoj poziciji na listama u ovoj izbornoj jedinici, a kao predsjednik HDZova kluba zastupnika u najužem je krugu Plenkovićevih suradnika.

Tehnički mod

Kako je do održavanja parlamentarnih izbora ostalo još oko dva mjeseca, a vrlo brzo slijedi i raspuštanje Hrvatskog sabora, Vlada Andreja Plenkovića prelazi na “tehnički mod”, pa prihvaćanje ostavke Damira Krstičevića neće dovesti i do ad hoc postavljanja nekog novog ministra. Premijer je objasnio kako će dužnost vođenja MORH-a u tom kratkom periodu preuzeti jedan od dva državna tajnika, njima će biti dane potrebne ovlasti, no neće biti posebnih Vladinih imenovanja.

MORH će, kao i HV morati dakle pričekati formiranje nove hrvatske vlade i tek će tada dobiti novog ministra. U igri su, dakle Zdravko Jakop i Tomislav Ivić, državni tajnici. Odluka o izboru tehničkog šefa MORH-a u predizbornom periodu trebala bi biti objavljena na početku idućeg tjedna. Ivić je iskusni političar i već dugo obavlja razne funkcije vezane uz branitelje i obranu. Bio je i ministar branitelja u Vladi Jadranke Kosor.

Taj Slavonac rođen je 1961. u Veliškovcima kraj Valpova, a završio je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Bio je profesor u Građevinskoj školi Osijek i Srednjoj školi Valpovo, a gradonačelnik Valpova postao je u ratnim godinama, 1993,. pa sve do 2004., kada političku karijeru nastavlja u Zagrebu, gdje 2004. postaje državni tajnik u tadašnjem Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Poslije je izabran za zastupnika HDZ-a u Saboru, vodio je i saborski Odbor za obranu, a u mandatu Krstičevića bio je državni tajnik u ministarstvu. Politički je, kao i većina slavonskih kadrova “naslonjen” na Vladimira Šeksa, što nije nevažno, no pitanje je, kako se može čuti, hoće li uopće i biti zainteresiran za ekspresno sjedanje na uzavrelu stolicu koju je burno napustio Krstičević.

Bez velikog posla Jakop je dvostruki magistar, inženjera prometa i Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i do sada je vodio poslove vezane uz materijalne resurse u MORH-u. Rođen je u Višnjici u Varaždinskoj županiji, a sudjelovao je u Domovinskom ratu od listopada 1991. u 1. brigadi ZNG-a, poslije u 7. gardijskoj brigadi “Pume”. Ranjen je 1993. i ima status HRVI.

Završio je ratne vojne škole u Hrvatskoj i NATO Defense College u Rimu. Predavač je na Ratnoj školi OSRH. Premda Ivić ima jače političko zaleđe i Jakop, kažu politički kuloari može biti zanimljiv Plenkoviću za ovu funkciju zbog parlamentarnih izbora, jer je u HDZ-u već dugi niz godina primjetan manjak istaknutih Zagoraca i time bi ojačao u 3. izbornoj jedinici.

Preuzeli ovu tehničku dužnost bilo Ivić bilo Jakop, neće imati dramatično velikog posla, jer su i zbog kašnjenja i zbog koronavirusa u realizaciji zapeli projekti poput “Bradleya”, a natječaj za izbor aviona za novu borbenu eskadrilu HRZ-a neće se pomaknuti prije rujna ove godine, do kada će u MORH-u vjerojatno već sjediti novi ministar.

