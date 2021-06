Iz zatvora pušten zloglasni mafijaš: Sina doušnika bacio u kiselinu, počinio niz pokolja

Mafijaš Giovanni Brusca (64), osuđen za ubojstvo suca Giovannija Falconea 1992., izišao je iz zatvora u kojem je proveo 25 godina. Smanjena mu je kazna jer je počeo surađivati sa sudstvom. Brusca, s nadimkom na sicilijanskom jeziku “Uverru”, odnosno svinja, ili gulikoža kršćana zbog grubosti kojom je napadao svoje neprijatelje, uhićen je 1996., a 2000. priznat mu je status suradnika pravde.

Poslije 25 godina, Brusca je 31. svibnja 2021. pušten iz zatvora upravo na osnovi zakona koji je predložio Falcone o smanjenju trajanja zatvora za one koji surađuju u daljnjoj istrazi. Istina, ima određena ograničenja u kretanju, uključen je i u program za sigurnost pokajnika, odnosno onih koji su se pokajali i počeli surađivati s istragom.

Obitelji žrtava ogorčene

Osuđen je kao materijalni egzekutor pokolja u mjestu Capaci pokraj Palerma, u kojem su ubijeni sudac Giovanni Falcone, njegova supruga Francesca Morvillo i trojica njihovih tjelohranitelja. No, to nije jedini pokolj koji je počinio Busca. Praktički se ne zna koliko je ubojstava počinio, no zahvaljujući tomu što je pravdi prijavio druge mafijaše i tako omogućio njihovo uhićenje i procese, nije kažnjen doživotnim zatvorom. Mnogo je i 30 godina zatvora, ali uz olakšavajuće okolnosti koje je imao, ostao je u rimskom zatvoru Rebibbia 25 godina.

Pomagao je tužiteljima u njihovoj borbi protiv klanova Cosa nostre. Njegovo oslobađanje, dakako, nisu svi dobro primili. Razočarane su obitelji osoba koje je ubio, ali je izišao iz zatvora. Maria Falcone, sestra ubijenog suca, kazala je da je žalosna zbog te vijesti, no da zakon Brusci daje pravo izlaska iz zatvora, a takav zakon zagovarao je njezin brat kako bi mogao otkriti ostale mafijaše. Prvi mafijaški pokajnik bio je Tommaso Buscetta, koji je sucu Falconeu otkrio mnoge tajne sicilijanske mafije i zahvaljujući kojem je u Palermu pokrenut u siječnju 1982. veliki proces protiv 460 mafijaša koji je trajao do 1987. i na kojem je izrečeno 19 doživotnih kazni i ukupno 2665 godina zatvora.

Ubojstvo Falconea bila je jedna od najcrnjih epizoda u dugoj i nasilnoj talijanskoj povijesti borbe protiv organiziranog kriminala. Dva mjeseca kasnije uslijedilo je ubojstvo i suca Paola Borsellina, također borca protiv mafije, Falconeova suradnika. Brusca je priznao svoju ulogu u više od stotinu ubojstava, uključujući ono 14-godišnjeg Giuseppea Di Mattea koji je ubijen i bačen u kiselinu jer je bio sin mafijaškog doušnika.

Prokazao druge mafijaše

Naravno, počeo je surađivati s istragom kako bi za sebe izvukao neku korist, a ne zato što se doista pokajao. Istražiteljima je dao informacije o nekoliko smrtonosnih napada Cosa nostre iz osamdesetih i devedesetih te je svjedočio u procesu oko navodnih pregovora između talijanskih dužnosnika i mafije kako bi se okončali mafijaški bombaški napadi. Giovanni Brusca bio je nekoliko puta privremeno pušten iz zatvora, a sada je konačno izišao, ali bit će još četiri godine pod uvjetnom kaznom.

– Bez obzira na to što mislili o zločinima koje je počinio, Brusca je i surađivao s istragom i dao informacije o bombaškim napadima Cosa nostre na Siciliji i u drugim dijelovima Italije – kazao je glavni protumafijaški tužitelj Federico Cafiero De Raho.

>> VIDEO Pogledajte kako reagira umirovljeni policijski pas kad mu spomenu – kokain!