Iz Malezije stigli sa zlatom, srebrom i broncom

Hrvatski srednjoškolci iz zagrebačkih i čakovečke srednje škole, njih petero, jučer su se vratili iz malezijskog Kuala Lumpura puni medalja. Laura Busak, Marta Paladin, David Bendelja, Franjo Križaić i Andrea Belamarić sudjelovali su na 26. Međunarodnom natjecanju mladih znanstvenika (ICTS), a u konkurenciji od oko 200 učenika iz 27 zemalja kući su, na ponos svojih roditelja i škola, donijeli zlatnu, srebrnu i brončanu medalju, koje svjedoče njihovoj izvrsnosti u biologiji i fizici.

Svjedoči, među ostalim, izuzetnom trudu i radu koji su uložili u predmete koje ih zanimaju, kao i važnosti kvalitetnih profesora i nastavnika koji su s njima radili i koji su im i prenijeli ljubav prema biologiji i fizici, motiviravši ih da se usavršavaju u onome u čemu su vrhunski.

Hrvatsku su ti mladi i uspješni učenici predstavljali istraživačkim radovima.

Tako su iz biologije svoje istraživačke radove prezentirali Laura Busak, Marta Paladin, David Bendelja i Franjo Križaić, a iz fizike Andrea Belamarić. Laura Busak iz V. gimnazije osvojila je zlatnu medalju radom “A comparison of accurate object and color recognition in human near and far peripheral vision” u kategoriji Life Sciences.

Marta Paladin iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga Zagreb osvojila je srebrnu medalju u kategoriji Environmental Sciences radom “Generation of Electricity with Microbial Fuel Cells Using Bacterial Communities from Organic Compost”, a u pripremi za ovo natjecanje i sam istraživački rad pomogao joj je mentor Karlo Horvatin. Marta Paladin osvojila je i medalju za poster.

U istoj kategoriji brončanu medalju kao i medalju za poster osvojili su David Bendelja i Franjo Križaić iz Gimnazije Josipa Slavenskog iz Čakovca s radom “A comparison of composition and antimicrobial effects of different propolis solutions”, a za to ih je natjecanje pripremala mentorica Žaklin Lukša.

Andrea Belamarić iz XV. gimnazije Zagreb predstavila je svoj rad iz fizike pod naslovom “Curie point engine”, a nju je za natjecanje pripremao mentor Domagoj Pluščec.