Iz Glazbenog učilišta oštro reagirali na dolazak HDZ-ova Filipovića. Objasnio što se zapravo dogodilo

Bivša vojna bolnica od gotovo 4500 četvornih metara u Vlaškoj ulici u Zagrebu postala je prošle godine dom Glazbenog učilišta Elly Bašić. Tada je uloženo 30 milijuna kuna u obnovu, a najviše iz europskih fondova. Danas je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović obišao još jedan devastirani dio u kompleksu vojne bolnice te najavio obnovu i toga dijela.

S obzirom na to da se u istom kompleksu nalazi i Glazbeno učilište, mediji su objavili da je njegov dolazak iznenadio ravnateljstvo Glazbenog učilišta Elly Bašić koje je reagiralo na okupljanje u njihovu dvorištu.

Večernji list je kontaktirao učilište, no ravnateljica Mirela Buchberger Karlo nam je kazala da se o svemu već očitovala drugim medijima. "S čuđenjem i razočaranjem sam ustanovila da se u dvorištu škole odvija predizborna kampanja jednog od kandidata za gradonačelnika, o čemu škola nije bila službeno obaviještena niti je dala suglasnost za tako nešto. Prvo sam zamolila ekipu da napusti dvorište, ali oni to nisu učinili. Ispričali su se jer je došlo do propusta. Kontaktirala sam gradski ured za obrazovanje i prijavila sam policiji nedopušten ulazak u prostor škole", kazala je za N1 televiziju.

Za komentar cijelog događaja zamolili smo i Davora Filipovića.

"Mi smo obilazili prostor bivše vojne bolnice, a ne Glazbeno učilište u koje je, među ostalim, zbog podrške HDZ-a u Gradskoj skupštini uloženo više od 30 milijuna kuna EU sredstava. Nije dobro da se pojedini ravnatelji uključuju u predizbornu kampanju i da u to uvlače učenike. Moja je poruka školi da, nakon što postanem gradonačelnik, sa svojih prozora učenici više neće gledati uništenu imovinu koja propada, nego nove odgojno-obrazovne i kulturne sadržaje", kazao je za Večernji list kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović.

U obilasku Filipović je također kazao novinarima da se u Glazbeno učilište uložilo 30 milijuna kuna, no da se, nažalost, tu može vidjeti i zgrada, koja kao i mnoge druge predstavlja neefikasno upravljanje gradskom imovinom.

"Sva ta imovina, stanovi... donose troškove. U 2019. godini bilo je 90 milijuna kuna koje za sobom vuče ta imobilizirana imovina, 90 milijuna kuna je jedna nova škola", kazao je Filipović. "Najavit ću relativizaciju i ovog prostora iza mene koji će biti obnovljen novim kulturno-obrazovnim sadržajima i sve će to biti financirano novcem iz EU", kazao je Filipović.