Ivku Mariću se u Remetincu pridružio i njegov brat Josip Marić kojeg se sumnjiči za nasilničko ponašanje

Dva zagrebačka suda, Općinski kazneni sud i Županijski sud, u istom su danu odlučivali o istražnom zatvoru za braću Ivka (46) i Josipa (41) Marića. Prvi je u Remetincu završio prije mjesec dana zbog nedozvoljenog držanja oružja. U međuvremenu je OKDO Zagreb protiv njega podigao optužnicu koja još nije pravomoćna, a u sklopu te optužnice je traženo produljenje istražnog zatvora. Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu je zahtjevu tužiteljstva udovoljilo, pa Ivko Marić ostaje u Remetincu. Gdje će mu se pridružiti i njegov brat Josip Marić, kojeg se sumnjiči za nasilničko ponašanje jer je 19. siječnja 19.10 na Peščenici u ugostiteljskom objektu u Ulici Divka Budaka prvo narušavao javni red i mir, a zatim i fizički napao goste kafića. No ni to mu nije bilo dovoljno pa je u jednom trenutku izvadio pištolj kojim je mahao. Nakon toga je otišao iz kafića do obližnjeg automat kluba gdje su ga našli policajci koji su ga uhitili, s tim da su morali primijeniti silu kako bi ga svladali. U zagrebačkoj policiji kazali su da su policajci uporabili tjelesnu snagu i lisice prilikom privođenja Josipa Marića. Nakon što je ispitan na policiji i tužiteljstvu doveden je pred sutkinju istrage zagrebačkog Županijskog suda radi određivanja istražnog zatvora.

Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a kao i njegov brat, i Josip Marić je ranije osuđivan. Ima uvjetne presude zbog nedozvoljenih igara na sreću te zbog općeopasne radnje i oštećenja tuđe stvari. Neslužbeno se doznaje da je u trenutku kada je uhićen u organizmu imao više vrsta droga te da mu je u pretragama policija našla nož i pištolj. Povod za nasilničko ponašanje navodno je bio dosta bizaran: Josip Marić htio je častiti goste kafića, no oni su to odbili pa je on postao - nasilan. Prilikom ispitivanja naveo je, kako se neslužbeno doznaje, da mu je žao, a branio se da droge ne konzumira stalno, nego povremeno

Njegov brat Ivko Marić u središte javne pozornosti dospio je nakon što je lani nakon izbora za EU parlament u izborni stožer tada jedinstvenog Domovinskog pokreta dovezao Stephena Nikolu Bartolicu. Ivko Marić je lani, nekoliko dana prije Božića uhićen jer je navodno policija došla do informacija da je spremao ugrozu visokog državnog dužnosnika, a navodno je taj dužnosnik bio Andrej Plenković. No tijekom kriminalističkog istraživanja policija nije našla dokaze da se prijeti nečijem životu, no zato su našli oružje, među kojima je i HS pištolj, za kojim je potragu raspisala PP Vrbovsko. Ivko Marić je poricao krivnju te je tvrdio da je nađeno oružje naslijedila njegova supruga, koja je također bila privedena, no ona nije pritvorena, iako je i ona osumnjičena za nedozvoljeno držanje oružja. Kada im je policija upala u kuću Marićeva supruga je iz kuće iznijela sef te ga je pokušala sakriti iza garaže, kod pseće kućice. Pretragom tog sefa policija je našla više komada oružja, streljivo, lovački nož.

FOTO Musk, Zuckerberg, McGregor... Evo tko je sve bio na Trumpovoj inauguraciji