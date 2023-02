Ivanković: Što su Rusi više upozoravali na 'crvenu liniju', to je više oružja upućivano u Ukrajinu

Godinu je dana od izbijanja rata u Ukrajini. Što smo naučili i kakve su šanse za postizanje mira u studiju Večernji TV-a Iva Boban Valečić razgovarala je s novinarom Večernjeg lista specijaliziranim za obrambena pitanja Davorom Ivankovićem. Ivanković je uvodno komentirao izjavu bivšeg izraelskom premijera Naftalija Bennetta o tome kako je vrijeme da se krene u mirovne pregovore te kako su Rusi i Ukrajinci davno bili na tragu trajnoga rješenja.

"Ta njegova izjava je čudna. On ju je očito sada plasirao jer više nije izraelski premijer. On govori o razdoblju prije godinu dana kada je navodno uspio ostvariti neki početak posredovanja. Očito nije smio reći sve do kraja pa je rekao samo to da bi Ukrajinci odustali od članstva NATO-a, a Rusi bi priznali teritorijalnu cjelovitost Ukrajine. To je sve nemoguće. Bilo je nemoguće onda, nemoguće je i sada zbog ratnih ciljeva koji nisu ostvareni", kazao je Ivanković te, govoreći o Rusima, naveo: "Oni žele cijelu Ukrajinu i dalje, to je potpuno nerealna želja. Godinu dana u međuvremenu je prošlo, mirovni pregovori su nemogući jer se ne mogu naći da barem stvore atmosferu za početak pregovora. Rusi misle da će uspjeti iscrpiti Ukrajince, Zapad i NATO prije nego što oni iscrpe njih, a Ukrajinci nemaju što za izgubiti".

Posjetio je kako su mnogi analitičari na ljeto 2022. komentirali kako je Ukrajini jedina mogućnost kapitulacija, no kako je nakon toga uslijedilo vojno iznenađenje Ukrajinaca. Naime, Ukrajinci su uspjeli osloboditi ogromna područja.

"Ukrajinci su svaki put iznenadili, u svakoj toj akciji. Svaka akcija bila je jako dobro pripremljena, mudro, koristili su se varkama, dobrim manevrima. Pokazali su umijeće ratovanja i sve odlike po NATO standardu. U ovom trenutku svi čekaju. Rekao bih da se radi o svjesnom iscrpljivanju Rusa koji ne stoje dobro s brojnosti svojih vojnika, strahovito puno vojnika gube u tim malim pomacima. Zato izgleda da uspijevaju i oni uspijevaju već mjesec, dva potiskivati, ali gledajući cijeli teritorij Ukrajine, radi se o malom djeliću i jasno je da iza toga stoji neka taktika. U isto vrijeme, dobivamo glasove kako ukrajinska vojska postaje sve moćnija i profesionalnija. U zadnjih godinu dana, NATO obuku prošlo je preko 2 tisuće ukrajinskih časnika pa čak i najviši generali i preko 100 tisuća ukrajinskih vojnika koji u ovom trenutku čekaju i nisu uključeni u aktualne borbe. Čekaju, po meni, svoju Oluju", navodi pa komentira razgovore na razini Europske unije o zajedničkoj nabavi municije.

"Privatni kapital neće ići u nesiguran posao. Oni traže, pretpostavljam, jamstvo ako dignu kapacitete za proizvodnju, što je izvedivo. Vlasnik kompanije mora biti siguran da to neće biti jednokratno, da neće jednom proizvesti milijun granata i onda ugasiti proizvodnju. Pretpostavljam da traže jamstvo da je to dugoročan posao. Kada se to riješi, a riješit će se, onda će krenuti masovna proizvodnja", navodi.

"Ovaj rat od početka je dosta čudan što se tiče informiranja. Nikad manje informacija nismo imali s bojišta nego u ovom ratu, to znači da svi skrivaju prave informacije. Od tisuću snimljenih sati prikazat će pet minuta. Puštaju samo što žele", dodaje. Osvrnuo se i na dopremanje oružja Ukrajini.

"Što su Rusi više upozoravali da se ne prelazi 'crvena linija', to je više oružja bilo upućivano u Ukrajinu. Ta 'crvena linija' se pomicala. Na početku su i sredstva za protuoklopnu borbu bili 'crvena linija'", navodi te pojašnjava kako "crvena linija" znači da će se Rusija braniti svim sredstvima.

"Ta 'crvena linija' se stalno pomicala. Došli su Himarsi, onda su rekli za tenkove istu stvar. Tenkovi stižu, opet se pomaknula 'crvena linija'. Sada tvrde da je doprema borbenih aviona prelazak. I to će se dogoditi", dodaje te ističe kako je najveća "crvena linija" Krim.

Vezano uz isporuku oružja iz Hrvatske, ističe kako je poznato da je prva isporuka prije godinu dana bila prilično vrijedna, oko 20 milijuna dolara. "Zemlje se različito tu ponašaju. Neke na sva zvona oglašavaju što šalju, čak i vrijednosti, to služi njima za promociju. Postoji i dio zemalja koje šute kao zalivene, poput Hrvatske, što mislim da je bolje. Ako najaviš da šalješ oružje, daješ protivniku vremena da se pripremi. Može biti posljedica, bolje je to skrivati", kaže.

"Sada je konačno vrijeme da se počnemo rješavati ruskog naoružanja. Problem je što mi ne želimo poslati oružje koje imamo odjednom jer bi se razoružali. Možemo dio po dio, a da znamo kada stiže zamjena. Recimo, znamo da uskoro dolaze prvi Bradleyi. Znači, možemo otpustiti oklopna vozila jugoslavenske proizvodnje koji su u dobrom stanju. Sve to može koristiti ukrajinskoj vojsci", dodaje Ivanković.

Zaključno se osvrnuo na Srbiju te kazao kako će ona "ostati sjediti na dva, tri, četiri stolca, dok ne bude pritisnuta".

"Vučić to jako mudro zapravo radi. Pitanje je koliko će ga stisnuti, mislim da nikada neće do kraja, da će on uspjeti u održavanju te pozicije. Meni bi bilo jednostavno, dok je takva vlast u Srbiji, da oni nisu naši partneri i saveznici na papiru zato što im ne vjerujem. Neka sjede na više stolica, koliko god mogu, a mi učimo iz iskustva ukrajinskog rata".

Dronovi su, ističe, sve manje učinkoviti, osim u izviđanju. "Dekodirani su, hakirani, to nije nikakvo čudotvorno oružje. Oni smanjuju izloženost vojnika, ali su, osim u izviđanju, dosta neefikasni. Ja bi da mi razvijamo signals intelligence, kao mala zemlja, pa da znamo prizemljiti recimo dronove, a imati svoje dronove, naravno, u izviđačke svrhe. To je neki smjer budući, a ne uludo trošiti novce", kazao je.

