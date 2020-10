Istraga o zločinu na Ovčari: Dvojica iz Negoslavaca bila u zloglasnom špaliru smrti?

U ranim jutarnjim satima policija je u Negoslavcima, selu s većinskim srpskim stanovništvom, uhitila osam osoba. Kako smo neslužbeno doznali, oni se sumnjiče za ratni zločin na Ovčari u studenom 1991. Za manji dio njih, prema neslužbenim informacijama, sumnja se da su bili u zloglasnom špaliru smrti, dok je većina odvedena u svojstvu svjedoka. Potvrdu uhićenja zatražili smo u PU vukovarsko-srijemskoj, ali su nas uputili na MUP u Zagrebu gdje nam je rečeno da policija provodi završne radnje kriminalističkog istraživanja ratnog zločina iz Domovinskog rata kojim je obuhvaćeno više osoba.

Prema riječima glasnogovornice MUP-a Marine Mandić, policijski službenici radne skupine Ravnateljstva policije za istraživanje ratnih zločina u suradnji s policijskim upravama osječko-baranjskom i vukovarsko-srijemskom te Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku “na području Vukovarsko-srijemske županije provode završne radnje kriminalističkog istraživanje vezano uz počinjenje ratnog zločina iz studenog 1991. godine na Ovčari”. – Našim postupanjem u ovom trenutku obuhvaćeno je više osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije. Više informacija za javnost imat ćemo nakon završetka svih radnji – rekla je Mandić.

Video: Domovinski rat – Proboj u Vukovar: 'Imali smo mnogo žrtava. Tenk je pogođen, a čovjek je izašao s teškim opeklinama'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Inače, u Negoslavcima, selu nedaleko od Vukovara, tijekom Domovinskog rata bila je stacionirana JNA i tamo se, prema riječima preživjelih branitelja, nalazio zatvor kamo su odvođeni i tamo ispitivani uhićeni branitelji. Mnogima se nakon tih ispitivanja izgubio i svaki trag. – Podrumi nekih obiteljskih kuća u selu bili su pretvoreni u zatvore. Tamo su držali zatočene branitelje i civile, a među zatočenima je bilo i žena i djece. Među njima u Negoslavcima je bila zatočena i Vesna Bosanac. U udruzi imamo niz iskaza preživjelih zatočenika – rekao je predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Danijel Rehak. Dodaje i kako je ta priča o Negoslavcima, ali i drugim sličnim naseljima u Hrvatskoj trebala odavno biti riješena na dobrobit svih, a ne da gotovo 30 godina kasnije slušamo o uhićenjima. – Žalosno je to i tu je najveća krivica raznih institucija. Tko je kriv, treba ga osuditi, a tko ne, pustiti – istaknuo je Rehak.

Načelnik Općine Negoslavci Dušan Jeckov rekao nam je kako nema informacije radi li se o optužbama za zločine na Ovčari ili o nekom drugom događaju iz rata.

– Kao višegodišnji načelnik ove općine mogu reći da je većina njih, ako ne i svi, i ranije dobivala pozive za razne informativne razgovore na koje su se uvijek redovito javljali. Javili bi se i ovaj put da su dobili poziv. Nadamo se kako će svi, ili većina njih, ubrzo poslije obavljenih razgovora biti puštena kući i ostavljeni da normalno dalje žive. Sigurno je, da su krivi, ne bi svih ovih godina ostali živjeti u Hrvatskoj – rekao je Jeckov.

Dodaje i da je žalostan da se i 30 godina poslije rata i dalje događaju ovakve stvari te da se ljudi privode jer su bili mobilizirani tijekom rata. Kako doznajemo od mještana Negoslavaca, dvojici uhićenih stavljene su odmah lisice. – Ako je netko mobiliziran tijekom tih nesretnih ratnih događanja, to ne znači automatski i da je ratni zločinac. Za to smo da se svi nestali pronađu i svi krivci odgovaraju, ali nisam za to da se to radi selektivno. Istrage za ratne zločine počinjene nad Srbima 1991. stoje u mjestu već godinama. U isto vrijeme pod pritiskom raznih udruga uvijek pred obilježavanja stradanja dolazi do uhićenja – kaže Jeckov. Kaže i kako je za to da se konačno napravi revizija optužnica kako bi se svima drugima omogućio normalan život i da ljudi ne žive u strahu. Ističe i kako ne postoji kolektivna krivnja, a da se na ovaj način na Negoslavce baca ljaga.