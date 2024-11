Ispovijest bivše prostitutke iz Zagreba: 'Nisam mrzila mušterije nego one koji su me u taj posao natjerali'

Nakon što je završila samo osnovnu školu i rano ostala bez roditelja, jedna žena iz Hrvatske 25 godina bila je prostitutka. Nakon što se uspjela izvući i početi normalan života, za 24sata je prije nekoliko godina, kada je bila u 50-ima, ispričala svoje iskustvo. Sve je počelo kada se zaljubila u jednog mladića koji se, uz brata i njegovu suprugu, bavio podvođenjem. "Bila sam mlada i jako zaljubljena i nisam imala pojma o životu. Ta žena učila me kako zaraditi na svom tijelu. Iskreno, ne sjećam se prve mušterije. Imala sam ih na tisuće i sve ih želim što prije zaboraviti", ispričala je.

U početku je, kaže, svaku večer izlazila na ulicu. "Nisam mrzila mušterije nego one koji su me u taj posao natjerali. Iako, istina, nitko me nije na to silio, ali ja nisam ni znala za drugo", rekla je te otkrila kako je gotovo sav novac morala davati svojim svodnicima.

"Imala sam slobodu birati s kojom mušterijom želim ići i na što želim pristati. Kod mene su mogli dobiti samo običan seks, bez perverzija, a prezervativ je bio obvezan. I nema ljubljenja", rekla je žena pa navela kako je ovisila o prostoru mušterija. "Nema hotela u kojem nisam bila u ovom gradu, i svi su me portiri znali."

Seks je naplaćivala od 250 do 700 kuna, a imala je uglavnom stalne mušterije. "Bili su to često oženjeni muškarci, za koje sam se uvijek pitala zašto dolaze k meni ako to što nudim mogu doma dobiti besplatno. U 25 godina imala sam samo dvije-tri neugodnosti. Negdje u vrijeme rata u Hrvatskoj došao mi je jedan. Obavili smo to u autu. A onda je izvukao pištolj, prislonio mi ga uz glavu i tražio da mu vratim novac. Nisam mu htjela pokazati da se bojim jer bi me tad sigurno ubio. Rekla sam mu da pazi što radi jer imam ljude koji stoje iza mene. Vratila sam mu novac i izašla iz auta. Otišao je, a ja sam se, drhteći od straha, vratila doma", prisjetila se.

S obzirom na to da je prostitucija kažnjiva, često bi završila u pritvoru. Nakon što se izvukla iz prostitucije, započela je novi život i radila kao čistačica. "Sretna sam jer sam živa. Sad konačno imam normalan posao i ne mogu opisati kakav je osjećaj živjeti na ovakav način. Nisam mislila da će to ikad biti moguće", ustvrdila je.