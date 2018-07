Islamska država preuzela odgovornost: Napad u Torontu izveo je naš vojnik

Pripadnici terorističke Islamske države objavili su u srijedu da je napadač koji je prije dva dana ubio u kanadskom Torontu dvoje ljudi i ranio njih 14 njihov "vojnik" odnosno da pripada IS-u.

Novinska agencija Amaq, poluslužbena agencija ove skupine, objavila je da je nedjeljni napad, u kojem je napadač ubijen, izveden kao odgovor na poziv Islamske države, upućen njenim sljedbenicima, da napadnu građane država koje sudjeluju u savezu predvođenom SAD-om koji se bori protiv ove terorističke organizacije.

Agencija Amaq nije navela ime napadača.

Kanadske vlasti identificirale su napadača kao 29-godišnjeg Faisala Husseina, objavivši također da njegovo ime nije bilo na listama saveznih službi koje brinu o nacionalnoj sigurnosti.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX