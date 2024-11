Inženjer građevine objasnio kako je došlo do tragedije u Novom Sadu: 'Zbog ovog se diže panika'

Do urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu došlo je zbog toga što je na postojeću armiranobetonsku konzolu dodana masivna čelična konstrukcija s teškim staklima, sidrena čeličnim profilima za krov, što je dovelo do pucanja ankera i loma konzolnih nosača. Ustvrdio je to inženjer građevine i aktivist Danijel Dašić u svojoj objavi na platformi X.

Tragedija u kojoj je život izgubilo 16 ljudi pokrenula je val brojnih pitanja o tome tko je odgovoran za nesreću. Kako smo ranije pisali, željeznički kolodvor u Novom Sadu izgrađen je 1964. godine, a rekonstrukcija je počela u listopadu 2021. godine, da bi zgrada bila svečano otvorena u jeku predizborne kampanje u ožujku 2022. i potom ponovno zatvorena zbog nastavka radova. Ministarstvo prometa i poduzeće Infrastruktura željeznice Srbije odbili su u siječnju dostaviti ugovore i fakture u vezi s tim poslom.

- Do urušavanja je došlo jer je na postojeću armiranobetonsku konzolu dodana masivna čelična konstrukcija s teškim staklima, sidrena čeličnim profilima za krov, što je dovelo do pucanja ankera i loma konzolnih nosača. Zato se diže panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruirana - pojasnio je inženjer Dašić.

Do rušenja je došlo jer su na postojeću armirano betonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju sa teškim staklima, koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača.



Zato panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruisana. pic.twitter.com/zlWSpO24tb — Danijel Dašić (@mrcoslav) November 1, 2024

Novosadski novinar Igor Mihaljević zatražio je da netko Novosađanima i Novosađankama objasni kako je moguće da su svi natječaji plaćeni novcem građana odjednom postali državna tajna.

-Kada svi znamo da je Kini u interesu da budu tajni, jer ona dozvoljava i ohrabruje domaće kriminalce i korumpirane ljude da se uključe. Je li netko šokiran što se ovo dogodilo, svi smo shrvani bolom, strašno je ovo što se dogodilo, ali ovo nije nesreća, ovo je zločin i očekivati da će smjena nekog ministra ili direktora poduzeća popraviti situaciju u kojoj se nalazimo, isto je kao da imate gangrenu i stavite flaster i očekujete da će biti bolje, ne, morate amputirati nogu- konstatirao je za N1.

Broj poginulihnakon stravične nesreće koja je zavela Srbiju u crno jutros je porastao. Podsjetimo, dvije djevojčice, devetogodišnja Tina i petogodišnja Sara, koje su se u trenutku propadanja nadstrešnice novosadskog željezničkog kolodvora ondje trebale naći s djedom, podlegle su teškim povredama, piše Kurir. Stravične vijesti potvrdio je upravo djed stradalih djevojčica kod kojeg su trebale provesti vikend.