Investicija vrijedna 9 milijuna eura: Podravka otvorila modernizirani pogon Žita u Mariboru

Žito je srce Podravkine pekarske industrije i tijekom protekle tri, tri i pol godine poduzimali smo brojne promjene i investicije kako bismo tvrtku pretvorili u modernu i efikasnu proizvodnju. Ova danas investicija, vrijedna 9 milijuna eura predstavlja posljednji korak u transformaciji pekare Maribor koja je najveća pekara u Žitu u iznimno automatiziranu i efikasnu proizvodnju - kazala je predsjednica uprave Podravke Martina Dalić na današnjem svečanom otvaranju pogona kojim će, kako je istaknula, Žito osnažiti dominantne pozicije na slovenskom tržištu, postati relevantan igrač u pekarstvu na hrvatskom tržištu, te i u drugim susjednim zemljama. Kao dio Grupe Podravka, Žito je, naime, s novim ulaganjem u pekarnu Maribor povećalo proizvodne kapacitete i automatiziralo proizvodnju, a ta je investicija ujedno i dio višegodišnjeg procesa Zaokret Žita, kojim su stvoreni uvjeti za dugoročno održivo i uspješno poslovanje te kompanije. Tijekom cijelog procesa Zaokreta, od početka 2022. do kraja 2024., investicije Grupe Podravka u Žito će iznositi više od 26 milijuna eura, što je veći iznos investicija nego u prethodnih šest godina, od 2016. pa do 2021.

- Danas možemo reći da smo Žitu osigurali priliku za uspješnu budućnost, ali kao i u svakoj tržišnoj utakmici, ta prilika nije zajamčena, na njoj treba puno i uporno raditi. Brojni zadaci su još pred nama, a najvažniji su okrenuti se potrošaču, samo potrošaču i jedino potrošaču. Vrijeme bavljenja samim sobom je završeno. Treba biti brz, skratiti vrijeme na reakcije na potrebe potrošača, na to kako se te potrebe i navike mijenjaju, ne činiti nikakve kompromise na kvalitetu, otvoriti nove kanale dolaska do potrošača i upravljati svim troškovima na maksimalno pažljiv i oprezan način - kazala je Dalić te zahvalila slovenskom ministru gospodarstva Matjažu Hanu na stabilnom okruženju i financijskoj podršci u sagledavanju eksplozije cijene energenata u proteklom razdoblju. To je poslovno okruženje Podravci omogućilo da se u potpunosti fokusira na sagledavanje i rješavanje tržišnih, kao i internih izazova, s kojima su se u Žitu suočavali. Covid kriza, strelovit rast cijena sirovina tijekom post covid oporavka, dodatno ojačan i osnažen nesigurnostima izazvanim agresijom na Ukrajinu, snažno su pogodili pekarsku industriju jer su promijenili navike potrošača i natjerali sve pekare na prilagodbu novoj situaciji.

- Ove su poteškoće osobito teško pogodile Žito jer su se nadodale na teret prošlosti - rekla je Dalić te dodala kako su rascjepkana proizvodnja na velikom broju lokacija, puno ručnoga rada, nizak stupanj automatizacije, ogroman broj proizvoda koji su se proizvodili u malim količinama, nedovoljno moderna tehnologija, složeni i kompleksni procesi, ali i nedostatak efikasnosti u menadžmentu – sve to - bili problemi s kojma se u ekstremno kriznoj situaciji suočilo Žito. Bilo je ili dignuti ruke i pustiti stvari da se odvijaju po inerciji ili se boriti i pokazati da poslovanje Žita u okviru snažne Grupe Podravke može biti poslovanje koje Žitu donosi budućnost i upravo taj put je odabran. Odnosno projekt "Zaokret Žita, koji će mu osigurati dominantne pozicije na tržištu Slovenije, osigurati rast i snažan prodor na tržišta okolnih zemalja, u prvom redu Hrvatske, Austrije i Italije, kazala je Dalić.

- Modernizacijom Žitove pekare Maribor povećavamo kapacitete proizvodnje kruha za 30-40%, peciva i duplo više nego sada. Time idemo prema postizanju statusa najveće moderne pekare u Sloveniji. Noviteti predstavljaju važan korak prema automatizaciji proizvodnje i boljoj kontroli kvalitete proizvodnje pekarskog peciva, kruha i slastica. Sve to donosi brojne pozitivne učinke, kako za tvrtku, tako i za zaposlenike te za naše potrošače i kupce - rekao je povodom otvorenja Tomislav Bujanović, generalni direktor Žita.

Investicije koje su provedene u sklopu pekare Maribor uključuju komoru za automatsko dizanje kruha, liniju za proizvodnju pekarskog peciva te nove uređaje poput dvoetažne tunelske peći za pekarsko pecivo, hladne spirale i dva tunela za zamrzavanje peciva. Također, uspostavljena je linija za automatsko pakiranje peciva i kruha te kotlovnica i strojarnica za kompresorsku postaju.

Slovenski ministar gospodarstva Matjaž Han čestitao je Podravci na završetku investicije te kazao kako država mora osigurati poslovnu okolinu koje će omogućiti uspješnost takvih investicija. Rekao je i kako se ova investicija uklapa u njihov akcijski plan povećanja konkurentnosti slovenskog gospodarstva koji pripremaju.