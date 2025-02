Inspektori obilaze ugostiteljske objekte, posebno provjeravaju jednu stvar

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata u sklopu pojačanog nadzora koliko ugostiteljski objekti poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda obavila je od početka godine 309 nadzora i pritom utvrdila 157 nepravilnosti. Zadnjih dana koprivnički i križevački ugostitelji su negodovali jer su im na vrata pokucali inspektori Državnog inspektorata, na meti je bilo 12 objekata, u dva se služi se hrana. U četiri su zabilježene nepravilnosti, a inspektori su najviše posjeta obavili u Koprivnici, u sedam objekata, od kojih su u dva zatekli pušače. Lani su u toj županiji pročešljali 20 objekata, u tri su zabilježili kršenje zakona o zabrani konzumiranja duhanskih proizvoda. U svim slučajevima naređene su upravne mjere i pokrenuti prekršajni postupci, kažu iz Državnog inspektorata.

Što se Zagreba tiče, prošle godine obavljeno je 120 nadzora pri čemu je utvrđeno 34 prekršaja zabrane pušenja, a godinu dana ranije inspektori su ušli u 116 ugostiteljskih objekata i ispisali 41 prekršajni nalog. U Inspektoratu kažu da je najveći problem to što u zimskim mjesecima vlasnici zatvore vanjske terase, koje se automatski pretvaraju u zatvoreni javni prostor gdje pušenje nije dozvoljeno.

Podsjećaju da je zakonom propisana zabrana pušenja duhanskih i sličnih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima. Iznimka su ugostiteljski prostori u kojima su pušači fizički odvojeni od ostatka objekta. Površina mu ne smije biti manja od 10 četvornih metara i ne smije zauzimati više od 20 posto površine prostora za posluživanje. U njemu se ne smije posluživati hrana i piće. Postoji iznimka kod objekata koji isključivo poslužuju piće. Oni koji zbog veličine uslužnog prostora ne mogu zadovoljiti propisane uvjete, mogu cijeli objekt odrediti pušačkim prostorom.

Kazne za prekršitelje kreću se od 9290 eura do 19.908 eura za pravnu osobu, te od 663 do 1990 za fizičku osobu. Iz Inspektorata poručuju da nastavljaju s pojačanim nadzorom kako bi se kod građana i ugostitelja pojačala svijest o neprihvatljivosti konzumacije duhanskih proizvoda tamo gdje to zakon brani.

VIDEO Država prodaje vozila: Pogledajte što se sve nudi i koliko košta, na listi je i Kawasaki