'Inicijativa triju mora pokazala je kako zajedno možemo mnogo toga učiniti'

Uoči održavanja sastanka na vrhu Inicijative triju mora, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovala je na Predsjedničkom panelu 2. poslovnog foruma Inicijative triju mora „Europska unija između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora: Suočavanje s tranzicijskim i geopolitičkim izazovima“ („The EU between the Baltic, Adriatic and Black Seas: Addressing Transition and Geopolitical Challenges“), priopćio je Ured predsjednice Republike Hrvatske.

U uvodnom obraćanju sudionicima poslovnog foruma, koji je okupio visoke dužnosnike i gospodarstvenike iz država članica Inicijative triju mora, partnerskih i drugih zemalja, predsjednica Grabar-Kitarović kazala je kako je platforma, osnovana 2016. u Dubrovniku, pokazala kako zajedno možemo mnogo toga učiniti.

- Udružila nas je, prije svega, želja za čvršćim povezivanjem u energetici, prometu i digitalizaciji, kako bismo ostvarili napredak, rast i blagostanje za naše ljude - poručila je.

Grabar-Kitarović istaknula je kako su ambicije Inicijative triju mora komplementarne onima Europske unije te da svojim aktivnostima pridonose koheziji, konkurentnosti i povezanosti Europe. To je rezultiralo svesrdnom potporom europskih institucija na prošlome sastanku na vrhu u Bukureštu te potporom saveznika i partnera Inicijative triju mora, Sjedinjenim Američkim Državama, kojoj je predsjednik Trump u Varšavi dao punu potporu. Stvaranje zajedničke platforme kako bi naše zemlje ostvarile dodatnu potporu kroz cjeloviti razvoj infrastrukture u regiji, ulaganjem u projekte iz područja energetike, transporta i digitalizacije, u skladu je sa stvaranjem uvjeta za gospodarski razvoj, snažnu i jedinstvenu Europu, kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.

Navela je potrebu jačanja međusobne suradnje i partnerstva te razvojnog približavanja istočne i zapadne Europe u funkciji ostvarivanja dovršetka tranzicije i preobrazbe srednjoeuropskih i istočnoeuropskih ekonomija. Energetski projekti Inicijative triju mora, kada budu realizirani, ojačat će naše zemlje i Europu, zaključila je predsjednica Grabar-Kitarović, kazavši kako su Hrvatska i ostalih jedanaest država članica Inicijative otvorene za poslovanje, ulaganja i razvoj.