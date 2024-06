Inflacija udarila i na Crkvu: Od srpnja poskupljuju mise, poznati su novi iznosi

DONOSI NACIONAL

Izvor iz DP-a: Penava je lažljivac, kod Ivka Marića je bio sto puta; Penava: Znam tko to plasira

Postoji samo jedan visoki izvor kojeg još ne želim imenovati, a sada mogu reći da je upravo on htio organizirati doček rezultata i stožer u tom restoranu. Ja i glavni tajnik smo to spriječili kada je do glavnog tajnika došla informacija da se radi o osobi koja ima problema s kriminalom, kazao je Penava