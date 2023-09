Ima li Trump i dalje podršku konzervativaca? 'Ne tražimo pastora, mi želimo tjelohranitelja'

Bivši američki predsjednik Donald Trump udvarao se evangeličkim konzervativcima i ženama na dvama uzastopnim skupovima u Washingtonu u petak. Radi se o glasačkim skupinama čija se lojalnost čini kontradiktornom, ali su Trumpovu slučaju čvrst dio njegove baze.

Pravne, moralne i seksualne eskapade skandalima opterećenog favorita za republikansku predsjedničku nominaciju 2024. donijele su mu optužnice, opozive i javni prijezir u mnogim krugovima. Ali mu podršku među poklonicima nisu ugrozile.

"Kao žena, razumijem da on može biti uvredljiv", rekla je za AFP Joan Horswell, 76-godišnja umirovljena medicinska sestra iz Teksasa. "No, osobno mi se sviđa", rekla je na skupu "Molite se i glasajte" koji je organizirala konzervativna kršćanska skupina Vijeće za obitelj.

Nešto poput rock zvijezde među bijelim evangelicima, kojih je 84 posto glasalo za njega 2020., Trump dobro stoji i među ženama i osvojio je 44 posto njihovih glasova na prošlim izborima, prema Pew Research Centeru. "Ovi izbori će odlučiti hoće li Amerikom vladati marksistički, fašistički, komunistički tirani koji žele uništiti judeo-kršćansko nasljeđe", rekao je Trump (77) na skupu..

"Ili će Ameriku spasiti bogobojazni domoljubi". Je li on pun mana? Naravno. Ali većina kršćana će reći da smo svi grešnici. Isus nije na glasačkom listiću", rekao je William Wan, 60-godišnji katolički inženjer iz Winter Gardena, Florida, koji je prisustvovao skupu.

Ipak, Trump je uvredljiv mnogima. U svibnju je u građanskoj parnici proglašen odgovornim za seksualno zlostavljanje spisateljice E. Jean Carroll 1996. Također će mu se suditi što je porno zvijezdi s kojom je bio u vezi platio da šuti uoči izbora.

Na zloglasnoj snimci "Access Hollywood", objavljenoj samo mjesec dana prije predsjedničkih izbora 2016., čulo ga se kako se hvali pipanjem ženskih genitalija. Unatoč tome mnogi konzervativni evangelici vjeruju da je on "savršen čovjek za taj posao upravo zato što ne odražava kršćanske vrijednosti", rekla je za AFP Kristin Du Mez, profesorica povijesti na Sveučilištu Calvin. Njezina knjiga "Isus i John Wayne" opisuje uspon ideologije grube muškosti unutar bjelačkog evangeličkog kršćanstva.

Nož među zube

Penny Nance, izvršna direktorica konzervativne kršćanske skupine Zabrinute žene za Ameriku, ponovila je tu teoriju predstavljajući Trumpa na skupu. "Konzervativke ne žele da im predsjednik bude poput pastora ili supruga, mi tražimo tjelohranitelja", rekla je uz klicanje u publici.

"Tražimo nekoga tko je spreman stisnuti nož među zube i preplivati rijeku kako bi nas spasio od onih koji prijete našoj sigurnosti i slobodi." Iako su neki politički promatrači u početku bili iznenađeni brojem žena koje su spremne glasati za Trumpa, izvršna direktorica nestranačkog Instituta za istraživanje religije Melissa Deckman ističe da ne misle sve žene jednako o pitanju seksizma. "Američke žene su daleko od monolitnosti kada je riječ o stavovima o rodnoj dinamici", rekla je u intervjuu za AFP.

Ne biramo teologa

Trumpov bivši potpredsjednik Mike Pence, koji se također natječe za republikansku nominaciju 2024., sebe opisuje kao autentičnog kršćanina, konzervativca i republikanca. Ipak, samo pet posto anketiranih bijelih, evangelističkih potencijalnih republikanskih glasača reklo je da bi ga odabrali za svog kandidata. Trump bi u međuvremenu dobio 56 posto njihovih glasova, prema anketi New York Timesa/Siene iz srpnja 2023.

"On je najjasniji primjer bijelog evangelika", rekla je Du Mez. "Birači bi ga možda htjeli za učitelja u školi, ali to nije ono što žele u Ovalnom uredu". Horswell, umirovljena medicinska sestra, misli da je "Mike Pence OK", ali dodaje: "U ovom trenutku u našoj vladi trebamo puno snažnijeg čovjeka."

A konzervativni kršćani misle da su Trumpova postignuća kao "snagatora" mnoga. Imenovao je troje od postojećih devetero sudaca Vrhovnog suda i tako stvorio uvjete za ukidanje prava na pobačaj. Godine 2020. postao je prvi aktualni predsjednik koji je prisustvovao godišnjem skupu protiv pobačaja Marš za život u Washingtonu. Uz to se više puta usprotivio rodnoj ideologiji.

Sve karakterne mane stavljaju mu se u drugi plan, rekla je Deckman. "Mislim da je moralni karakter na neki način manje važan od onoga za što je kandidat spreman zalagati se i za što se boriti." Ili kao što je to izjavio Wan, "mnogi kršćani će reći da biramo predsjednika, a ne glavnog teologa."