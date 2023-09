'Izazvali smo Donalda na golf kad s Melanijom dođe punici u Sevnicu'

GLEDATELJICA HTJELA PIŠKITI NA SCENI

Dnevnik s Opatovine (rujan, 2023.)

Na Opatovini mlada glumačka ekipa finišira. Briju li ga, briju. Smijeha do suza.

– Kiša nam je poplavila pola predstava – žale se i uživaju igrajući pred punim tribinama.

"Sreća" da je Ivan Grčić strgao ruku pa mora na preglede u Traumu.

Šalje fotose kolone ljudi koje čekaju longete, gips, previjanje… Izgleda kao da je pola Zagreba polomljeno.

– Ne bi mi vjerovao da nisam slikao. Red je do tramvajske stanice – reče mi.

VEZANI ČLANCI

Ponavljam. Srećom je on zagipsan jer sam istegnuo tetivu pa mislio skoknuti do Draškovićeve.

Kad vidjeh slike. Odustajem.

Nek boli. Oporavit ću se.

Na pauzi pričaju mi Histrioni kako je jedna gledateljica nasmijala krcate tribine i njih.

Scena je birtija krčmarice purgerice. Pored šanka je logično i WC. Kao dio scenografije.

– Gledateljici se pripiškilo pa je s tribina, na prstima, došetala po sceni do mjesta na kojem piše WC. Kad tamo ništa. Morali smo damu, javno pred svima, informirati da je pravi zahod iza tribina. Uslijedio je smijeh i aplauz na otvorenoj sceni – pričaju glumci.

Spasili su na vrijeme ženskicu da se ne popiški u gaće.

Prevencije radi skinuli su onaj natpis WC sa scene.

Za glumačkim stolom sjedim s javnim bilježnikom, kumom i prijateljem Jozom Rotimom.

– Ovo je čovjek koji je davno kao matičar tajno vjenčao vašeg gazdu Zlatka Viteza i njegovu Zoricu – predstavim ga, a on mi šapnu:

– Imao sam ti ja još jedno tajno vjenčanje dok sam radio kao matičar. Oženio sam tajno i Rajka Dujmića.

I sad kao bilježnik ima mnoštvo zanimljivih i za pisanje zgodnih situacija.

Klijenti su mu sportaši, glumci, biznismeni, političari…

Ali za kuma i prijatelja informacija nema.

Radi on, kao bilježnik, i na izvlačenju lota.

– Mogao bi kumu srediti da dobije bar ulog – predlažem.

A on se smije.

– Pa bar prijatelje upoznaj s loto ljepoticom Jelenom Glišić – dodajem, a on se opet smijulji.

I to ti je kum.

VEZANI ČLANCI

TRAČEVI IZ ZAGREBAČKIH KAZALIŠTA

Golf-tereni Mokrice (rujan, 2023.)

Tražit ću od šefa Bubala legalizaciju ove druge priče. Malo pretjerah s privatizacijom. A morao sam.

Ovi zadnji tekstovi putuju iz Zagreba do Baranje, pa od Baranje do Hercegovine i natrag u zagrebačku redakciju.

Mlađa kći Anja radi na arheološkim iskopavanjima u Baranji.

Tekstove joj diktiram, a ona nakon kopanja šalje mailom u Hercegovinu gdje je urednik na radnom odmoru.

Pa opet sve curik u redakciju.

– Opljačkala nam je detektorska "mafija" teren – požali mi se Anja prije diktiranja.

– Kako opljačkali?

– Nanjušili su lopovi da je nalazište zanimljivo i došli s detektorima za metal. Kopali su noću i krali nalaze. Srećom omeo ih je čuvar bagera koji redovito patrolira.

– Pa zar nema videonadzor?

– Ravnina je, sve i da hoćemo, ne bismo ga imali gdje postaviti.

Čuo sam da se mafija bavi drogom, kockom, prodajom oružja i organa…

Ali da detektorima pljačkaju arheološka nalazišta. E to mi je prvi glas.

Usput čestitam Anji rođendan. Pitam ima li kakvu želju.

– Nikad nisam igrala golf, probala bih ako možeš srediti.

Čim je skoknula iz Baranje u Zagreb, zamolim starog golfera Tomu Galovića da mi kćeri educira u sportu koji mi je, blago rečeno, dosadan.

Teren Mokrice. Njih troje šeću s palicama i lopticama. I lupaju.

A ja, uz frankovku, škicam okolo.

Skužim na tabli kraj recepcije desetak imena uklesanih u metal.

– To su vam oni rijetki sretnici koji su pogodili rupu iz prvog udarca. Takozvani "hole in one" – objasniše mi.

Među njima i Janez Janša.

– Njemu su vjerojatno namjestili lopticu na daljinski upravljač. Nešto slično kao što su Titu vezali medvjeda za drvo da ga lakše pogodi – šale se golferi na gulašu od liganja kod prvakinje Dežele Barbare Istenić.

– Janša igra super. Barbara i ja izazvali smo njega i njegova prijatelja Trumpa na meč u Mokricama. Kad Donald s Melanijom svrati u Sevnicu kod punca i punice.

Usput hvali Anju da igra golf kao da ga je trenirala godinama.

A starija Mia bolje se snalazi s partfišem i kuhačom.

U nastavku druženja, uz bučnicu, Barbarina frendica priča mi o zagrebačkim kazališnim pikanterijama.

Mislio sam da sam tu ekspert. Pokazalo se da sam amater. Čak neznalica.

VEZANI ČLANCI

Saznao sam za kim je Boško Violić gubio glavu.

Koji je slovenski poznati redatelj šizio za Ksenijom Marinković. Koja ga nije šljivila.

Tko je iz ženskog dijela ansambla Gavelle pomutio razum Bošku Petroviću.

Kako je Alma Prica plesom osvajala Janusza Kicu.

Koji je poznati gradski političar godinama uzaludno patio za glumicom Brankom Trlin, suprugom Vilija Matule.

Ajme meni, što sam još doznao. Priče za pucanje veza. I brakova.

Poslastice za trač-sladokusce.

A najpikantnije cake nisu ni za škakljiva naslućivanja. A kamoli za pisanja.

Možda neki drugi put.

Rođendanski golf smo riješili. A pade i oklada.

Kad se Barbara vrne s Europskog prvenstva iz Španjolske, ugovoren je meč.

Galović i perspektivna slovenska igračica Maja Dornik protiv Barbare i iskusnog špilera Tomaža Zavrsnika.

Mjesto odigravanja – Ptuj.

Suci Marko Stirn i Bostijan Kralj.

Ulog – roštiljana.

AMIROVA DJECA LIŽU SLADOLED S BECKHAMOVOM

Ljetni ficleki (rujan, 2023.)

Prošlu nedjelju sam pisao kako moj prijatelj Žele Klarić "još nije umro, a ne zna se ni kad će" i potkrala se greška koju ispravlja sam Klarić.

– Frende, pogrišija si napisavši da smo kod prijatelja Kite vidjeli Johna Waynea za vrime Olimpijskih igara. Bija je međunarodni turnir. Vidim, neki su komentirali tekst i konstatirali da Amerikanci i Wayne nemaju blage što je vaterpolo. Tribali bi ti pametnjakovići znati da su '84. i '88. godine izabranici Ratka Rudića u finalima Olimpijskih igara pobidili baš Amere. Njima na znanje, i John Wayne je kao školarac igra vaterpolo – javio mi se Žele iz Drvenika s kupanja.

U moru su svaki dan i moji dragi prijatelji Nada Abrus i Branko Borgudan.

– Uživamo s unukom Tomom koji nam uveseljava dane. Ne pada nam na pamet odlazak iz Omiša prije kraja rujna – cvrkuću, a Nada je samo nakratko skoknula u Zagreb na kasting.

Unuci mog pokojnog prijatelja Mehmeda Aganovića, pukovnika Hrvatske vojske, ližu slatkače na Lopudu s djecom Davida Beckhama.

– Već drugu godinu su Beckhamovi u našem susjedstvu kod Francesce von Habsburg. Još se nisu vozili u mojim čamcima, ali uživaju u delicijama mog prijatelja Amedija, kralja sladoleda – javlja mi Amir Aganović.

– Čime se baviš osim kajacima?

– Vozim vlak za Austrijske željeznice. Prevozim ti žito iz Ukrajine – otkri mi Amir, bivši reprezentativac u kajaku.

Glumac Pjer Meničanin i njegova supruga Korina, tajnica Gavelle, nakon morskih avantura skiću se po brdima Crne Gore.

– Voda na Alipašinim izvorima je bajkovita, a ni rakija nije lošija – javljaju mi uspinjući se na Prokletije.

Svom kumčetu Lovri Domitroviću šaljem put mora čestitku za njegov 19. rođendan.

Mama Sandra Bagarić uzvraća selfijem s familijom uz tortu.

Čoporativno smo čestitali na nagradi Grada Županje dragom prijatelju i heroju Domovinskog rata Tomislavu Paliniću – Ćoši.

Uskoro stiže.

A mi peremo tanjure i beštek za feštu u njegovu čast.

Zna se tko kupuje ribu.

Laureat.