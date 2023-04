Iločki podrumi pripremili dar povodom krunidbe kralja Charlesa

Iločki podrumi pripremili su poklon od 20-ak boca svoga predikatnog traminca koji bi trebao biti kao dar povodom krunidbe kralja Charlesa koje će održati od 6 do 8 svibnja u Westminsterskoj opatiji. Međutim, to još uvijek nije potvrđeno jer se čekaju zadnje upute protokola iz Velike Britanije.

-U tijeku je cijeli proces dogovaranja pa ćemo vidjeti. Kako god, Iločki podrumi su pripremili 20-ak boca toga predikatnog traminca koje je jedno od naših najvrjednijih vina i vina koje je dobilo najviše nagrada. To je vrhunsko vino pakirano u boce od 0,375 litara – pojašnjava voditeljica marketinga Iločkih podruma Vesna Štajner.

Pojašnjava kako se radi o vinu koje se dobiva u kasnu jesen i u zimu te da je jako teško ispuniti sve potrebne uvjete da se dobije jedno takvo predikatno vrhunsko vino. Traminac koji je spreman za dar za krunidbu karakteriziraju aromatične medne note, ekstraktan cvjetni miris koji podsjeća na miris ruže.

Ukoliko se postigne dogovor o daru, vina Iločkih podruma poslije 1953. godine i krunidbe kraljice Elizabete ponovno će biti na krunidbi kralja Velike Britanije. Štajner podsjeća kako je na krunidbi 1953. godine put Londona otišlo 11.000 butelja traminca iz 1947. godine i u manjim količinama zelenog silvanca koji se više ne proizvodi u Iloku. To je tada bio rezultat dogovora diplomacije tadašnje diplomacije SFRJ koja je spojila Iločke podrume i kraljevski dvor. Prethodno je u Iloku boravila jedna delegacija iz Velike Britanije koja je razgledavala Iločke podrume i bila oduševljena viđenim.

-To je onda bilo nešto komercijalno za razliku od ove prilike koja je dar. Inače, u Iločkim podrumima i danas imamo stotinjak boca toga traminca iz 1947. godine koje je naše najstarije arhivsko vino. I tijekom okupacije u Iločkim podrumima ostalo je sačuvano nešto tih boca i to tako što su one bile zazidane u podrumu Iločkih podruma tako da su bile skrivene od svih pogleda. Po povratku smo ih pronašli – rekla je Štajner.

I dok se još čeka konačna potvrda protokola iz Londona, od koje će ovisiti hoće li iz Iloka put Londona, krenuti vinski poklon, već je izvjesno kako će na proslavi u Osijeku, koja će biti organizirana u Arheološkom muzeju istim povodom, već dogovorena isporuka nekoliko vrsta traminca i pjenušca iz Iločkih podruma.

Foto: Iločki podrumi

Iločki podrumi danas imamo 350 hektara vlastitih nasada pod vinovom lozom te otkupljuju vino sa još oko 300 hektara od kooperanata. Godišnje proizvedu oko 4 milijuna litara vina od čega najviše graševine, oko 3 milijuna, koja je vino koje se najviše konzumira i najraširenije je. Preostali dio čini traminac, chardonnay, frankovka, rajnski rizling, bijeli pinot… Inače, oko 60 posto traminca u Hrvatskoj proizvodi se upravo u Iločkim podrumima čemu doprinosi vinogradarski položaj, klima i tlo.

