Idući tjedan stiže promjena vremena: Evo gdje bi moglo biti i snijega

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prijepodne magla, sumaglica i niski oblaci, ponegdje se mogu dulje zadržavati. Vjetar slab, duž obale lokalno i umjerena bura, u prvom dijelu dana ponegdje podno Velebita na udare i jaka. Najviša temperatura od 9 do 14, na obali, otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 18 do 23 °C.

Sutra pretežno sunčano, prijepodne uglavnom u unutrašnjosti mjestimice slab mraz, magla i niska naoblaka. Vjetar slab, na Jadranu ponegdje umjerena bura. Najniža temperatura od -2 do 3, na obali i otocima od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 9 i 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 18 do 22 °C. Za danas i sutra upaljen je žuti meteoalarm u osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog moguće magle koja će smanjiti vidljivost na manje od 200 metara.

– Idućih dana na kopnu stabilno – djelomice sunčano pa i sunčanije, ujutro mjestimice s maglom i niskim oblacima koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Jutra će biti hladna, osobito u središnjim i istočnim krajevima gdje će pri tlu biti i slabog mraza. Na Jadranu pretežno sunčano i danju razmjerno toplo za ovo doba godine. Na sjevernom dijelu ujutro i prijepodne mjestimice može biti magle i niskih oblaka. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar – prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević najavljuje promjenu vremena za idući tjedan.

– Stabilno će početi i novi tjedan. No već u utorak u drugom dijelu dana treba računati na oborinu koja će se u noći na srijedu intenzivirati, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran. Prodorom hladnijeg zraka sa sjevera kiša bi u gorju mogla prijeći u snijeg – prognozira Blažević.

