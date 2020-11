Iako nedjelja dolazi nakon subote, ovaj put Subota je stigla nakon Nedjelje

Veći format, podjela novina na lage, pomno odabrane relevantne i kvalitetne teme te analitičan i ozbiljan pristup. Bili su to ključni faktori kojima je novo subotnje izdanje Večernjeg lista već prvim brojem oduševio čitatelje. Sloganom “sadržaj s potpisom” jasno se daje do znanja da je naglasak na jakim autorskim imenima, kako Večernjakovih novinara tako i vanjskih suradnika čiji su tekstovi pisani na posve drukčiji način. Prvi komentari na novu večernjakovu Subotu pokazuju kako su i čitatelji, ali i priznati stručnjaci prepoznali to nastojanje Večernjeg lista da bude predvodnik kvalitetnog novinarstva u digitalnom dobu.

Donosi širu sliku problema

– Večernjakova Subota donosi novu kvalitetu u hrvatsko novinarstvo – analitičnost, kredibilitet, širu sliku problema, sadržaje iza kojih stoje ljudi sa znanjem i iskustvom te pregledan i dobro dizajniran novi format – ističe Božo Skoko. Ovaj profesor odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti i jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka ujedno je i jedan od autora nove Subote, a prenosi nam i komentar koji je uoči prvog broja dobio od legendarnog hrvatskog novinara Ante Gavranovića: “Vrijeme je za novi iskorak. Važno je vratiti povjerenje u medije i sadržaje. Večernji list na najboljem je putu da vrati etičnost, vjerodostojnost, profesionalnost na medijsku pozornicu”. Novu Večernjakovu Subotu komentirao nam je i Zlatko Herljević, bivši večernjakovac i nekadašnji urednik Vjesnika, a danas predavač na Veleučilištu VERN.

– Kao bivši novinar i urednik izuzetno cijenim napore Večernjaka i nove izdavačke izazove. Nova Subota je nakon Večernjakove nove Nedjelje pravo osvježenje na hrvatskom novinskom tržištu – ističe Herljević te dodaje da je podjela novina na lage hrabar i odličan urednički potez jer svaki član obitelji može pronaći nešto za sebe. Također, ističe da je izuzetno dobro što Večernji list stavlja naglasak na autorski pristup te što se u subotnjem izdanju mogu pronaći tekstovi najboljih Večernjakovih pera te eminentnih vanjskih suradnika.

– Istaknuo bih još da Večernji list, prvo u novom nedjeljnom, a sada i subotnjem izdanju, objavljuje niz sjajnih intervjua s relevantnim osobama iz hrvatskog javnog, političkog i kulturnog života. Ipak, kao bivši urednik u novinama, želio bih sugerirati da intervjui, ma kako dobri bili, budu barem za trećinu kraći – zaključuje Herljević. Da je smjer u kojem Večernji list ide s novom Subotom veoma suvremen te da prati trendove u novinarstvu, smatra pak bivši glavni urednik Večernjeg lista Branko Tuđen.

Publika je danas izbirljiva

– Osobno mi se nova Subota jako sviđa, mislim da je Večernji list ovim redizajnom prati svjetske trendove i kada je riječ o kvaliteti tekstova i izgledu novina. Također, tu je i podjela na lage koja je jako dobra. To je nešto što nitko nema i svakako bih rekao da je hrabar potez odlučiti se na ovakvu promjenu. U današnje vrijeme uistinu je teško pogoditi ukus publike koja je jako izbirljiva te je stalno na udaru digitalnog sadržaja – kaže Tuđen koji je urednik Večernjaka bio od 1992. do 2001. godine. Nakon njega tu je funkciju preuzela Ružica Cigler koja nam također komentira novo subotnje izdanje.

– Iako je teško novine procijeniti samo na temelju prvog broja koji je uvijek specifičan, mogu reći da nova Subota ima sjajan sadržaj i jaka imena, a to su po mom mišljenju dvije osnovne karakteristike. Ali postoji i jedan problem, a to je da nakon odličnog subotnjeg izdanja slijedi i izvrsna Nedjelja, pa ja više ne stignem sve pročitati! – kaže Cigler.

U idućem broju nove Subote koja se sutra može naći na kioscima moći će se tako pročitati veliki intervju s Borisom Vujčićem, guvernerom Hrvatske narodne banke, a za politički magazin Obzor uoči izlaska novog albuma “Brisani prostor” govori i naš poznati glazbenik Darko Rundek koji poručuje da ga žalosti to što se nada u solidarnost i zajedništvo u nevolji pretvara u borbu za moć i praznovjerje. Ekonomska čitanka Ljube Jurčića donosi, pak, raspravu o temi je li trgovina nedjeljom bogohulna ili bogougodna djelatnost, a u velikoj se temi skida veo s fenomena Međugorje.

Stoga ne preostaje ništa drugo nego osigurati si svoj primjerak i uvjeriti se zašto je nova Subota – sadržaj s potpisom!