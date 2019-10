I fakulteti idu u štrajk, a Vlada zasad neće popuštati sindikatima

Nakon cirkularnog štrajka koji je u tijeku u osnovnim i srednjim školama, danas će i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja najaviti da i zaposleni na fakultetima idu u štrajk.

– Sutra ćemo službeno najaviti da i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ide u štrajk. Ako proces mirenja propadne, drugi tjedan (od 21. listopada, op. a.) idemo u štrajk – kazao nam je jučer čelnik tog sindikata Vilim Ribić. Iz odgovora glasnogovornika Vlade Marka Milića ne čini se da će za sada Vlada popustiti sindikatima. Nakon zahtjeva školskih sindikata koji su tražili rast plaća učitelja povećanjem koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto, dok im je Vlada u procesu mirenja ponudila povećanje kroz dodatke, dva posto od listopada i dva posto od lipnja 2020., i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja sada traži da plaće nenastavnog osoblja budu više za 6,11 posto, a za 3,5 posto osoblja u nastavnim zvanjima. Traži i vraćanje koeficijenta složenosti poslova od tri posto oduzetog 2013. te vraćanje koeficijenata složenosti poslova po osnovi staža u javnim službama od 4, 8 i 10 posto.

Foto: Ljubica Gatarić

– No ti će zahtjevi za vraćanje koeficijenta ići u paketu s pregovorima o osnovici. A povećanje plaća od 6,11 posto nenastavnom osoblju te 3,5 posto predavačima, što je tek 700 ljudi, odmah će biti u zahtjevu. Naši zahtjevi nisu teret Vladi jer ukupni prosvjetarski zahtjevi vrijede 400 milijuna kuna, a naši 40 milijuna kuna – kaže Ribić. Koliko bi stajalo povećanje koeficijenata u visokom obrazovanju, još nisu izračunali.

– Premijer se hvali da su rasle plaće u školama 11,5 posto, a trebao bi se toga stidjeti. U zadnje tri godine iselilo se 10 posto stanovništva, u Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj u 10 godina plaće su rasle od 60, 80 do 100 posto. Premijerov cilj treba biti rast plaća u godinama pred nama, i to sto posto da bi ljudi ostali u zemlji – drži Ribić.

Na pitanje strahuju li da bi Vlada sindikatima, pa tako i njegovome, mogla uzvratiti da je u 10 godina u osnovnim i srednjim školama 90 tisuća učenika manje i da je sve manje studenata, što povlači pitanje viškova, Ribić kaže: – To su odvojene teme i dva odvojena problema. Jedno su plaće, a drugo je pitanje eventualnog viška nastavnika. Sindikati su odgovorni partneri i s vladinim predstavnicima donose odgovorne odluke. Ako bude masovnih otpuštanja, postavit ćemo se tako da pokušamo što manje bolno provesti tu proceduru i zaštititi ljude. Nećemo mirovati, ali sad to nije u fokusu – kaže Ribić.

Glasnogovornik Vlade, Marko Milić poručuje da Vlada vodi odgovornu fiskalnu politiku i povećava plaće u skladu s mogućnostima. Otvoreni su za dijalog s predstavnicima svih sindikata. Za razliku od Vlade SDP-a, koja zaposlenima u obrazovanju nije povećavala osnovicu plaća, smanjila je koeficijente, ukinula božićnicu, regres, smanjila prava na troškove prijevoza..., ova je Vlada, navodi, pokazala da drži do digniteta zaposlenih u obrazovanju, povećala je osnovicu plaće za 587 kn (11,5 posto) u školstvu, vratila regres i božićnicu državnim i javnim službenicima. Samo za Ministarstvo obrazovanja osigurano je 225 milijuna godišnje. Vlada je zaključila i kolektivne ugovore za osnovno i srednje školstvo te za sustav visokog obrazovanja kojim su ugovorena nova prava, koja stoje godišnje 50 milijuna kuna.

– Vlada je samo u 2019. slijedom povećanja osnovice za 3+2 posto rebalansom proračuna za plaće osigurala 300 milijuna kuna, odnosno godišnje 550 milijuna kuna u sustavu znanosti i obrazovanja. Argumentacija da je proračun u suficitu i da je u tijeku izrada proračuna za 2020. pa je to ujedno i prigoda za pritisak na vladajuće za dodatno povećanje plaća uz dosadašnja i predviđena povećanja, duboko je pogrešna i promašena i Hrvatsku bi vratila u politiku zaduživanja. To bi dovelo do ponovnog pada kreditnog rejtinga, rasta kamata i ugrozilo bi povećanje plaća u sljedećim godinama. Taj scenarij nije povoljan ni za koga, zato smo ponudili najviše što je sada moguće, a jamči daljnji rast plaća – ističe glasnogovornik Vlade.