HTZ organizira akciju dijeljenja vode na graničnim prijelazima

Prvu subotu kada u hrvatskim destinacijama boravi veći broj turista i kada smjene turista na graničnim prijelazima postaju intenzivnije, Hrvatska turistička zajednica organizira akciju dijeljenja vode turistima s porukom dobrodošlice.

Akcija će se provoditi u subotu, 15. lipnja na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Plovanija i Rupa te na naplatnoj postaji Lučko. Voda s porukom „Croatia's crystal clear waters are yours to discover! Welcome to Croatia and Discover more at Croatia.hr” i posebnom privjesnicom koja promovira hrvatske otoke organizirano će se, na navedenim mjestima, dijeliti u jutarnjim satima pa sve dok se ne podjeli svih 50.000 boca vode.

„Cilj ove akcije je dodatno promovirati Hrvatsku kao zemlju ljubaznih i dobrih domaćina, ali i izražavanje zahvalnosti brojnim turistima koji su za svoja odredišta odabrali hrvatske destinacije. Gužve, ali i vrućine su velike pa ovom gestom našim gostima, koliko je to moguće, želimo olakšati i uljepšati vrijeme čekanja“, poručio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.