Htjeli silom ući na seks party bogataša pa ubili zaštitara

Proslava u novogodišnjoj noći bila je kobna za rumunjskog sportaša i izbacivača Tudora Simionova koji je u elitnoj londonskoj četvrti Mayfair osiguravao zabavu na kojoj su bili aristokrati, prinčevi, arapski šeici i tajkuni.

Simion je u Englesku došao prije samo nekoliko tjedana, a život je izgubio kada je pokušao zaustaviti skupinu muškaraca koji su silom htjeli ući na proslavu, javlja Daily Mail. Zbog ubodne rane ravno u srce, ubrzo je preminuo, a jedan od osumnjičenika za ubojstvo je 26-godišnji Imran Mostafa Kamel, sin poznatog imama Abu Hamze koji je zbog terorizma osuđen na doživotnu kaznu u zloglasnom američkom zatvoru ADX Florence.

"Divlji tulum", na kojem su osim tajkuna, prema izjavama nekih svjedoka, bile i elitne prostitutke oskudno odjevene, organizirao je samoprozvani lord i osuđeni prevarant Eddie Davenport (53).



- Bio je divlji tulum. Svega je bilo. Mogli ste imati bilo kakav zahtjev, on bi vam se ispunio - rekao je za Daily Mail jedan od sudionika zabave.



- Nije tajna da je Eddie organizirao sve, on je uzimao novac. Cijene nisu bile fiksne, ali pojedinačna ulaznica je stajala oko 110 eura. Ako bi petorica muškarac došla na ulaz, to bi ih koštalo ukupno 2000 eura. u Eddiejevom društvu bila je i jedna Kineskinja koja je također ubirala novac.

Ubojstvo na ulazu se dogodilo oko 5.30, a djevojka ubijenog Rumunja izjavila je kako je ovo za njih trebala biti ključna godina jer su u Englesku stigli u potrazi za boljim životom i planirali su osnovati obitelj.

