Hrvatski peradari protiv megafarmi: 'Narušavaju tržište i opstojnost obiteljskih gospodarstava'

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) pismeno je od svih zastupnika u EU parlamentu zatražila zaštitu od megainvesticija dviju ukrajinskih tvrtki – Premium Chicken Companyja i MHP-a (inače vlasnika Perutnine Ptuj i Pipo Čakovca) – koje imaju namjeru ulagati u peradarski sektor u Hrvatskoj i tako, kako tvrde, prijete ugrožavanju domaće male proizvodnje.

Mladi proizvođači peradi duboko su zabrinuti zbog mogućeg utjecaja tih dviju investicija financiranih stranim kapitalom koje samo u Hrvatskoj ugrožavaju opstanak i egzistenciju 250 OPG-ova, napisao je u pismu predsjednik Odbora za peradarstvo HPK Dražen Čurila. Ukrajinske megafarme učetverostručile bi hrvatsku proizvodnju peradi putem centraliziranog i vertikalno integriranog modela, koji obuhvaća sve – od proizvodnje jaja do proizvodnje stočne hrane, klanja, prerade i distribucije, a uz to bio bi osiguran smještaj za strane radnike.

– Zabrinuti smo da bi se za ova dva projekta mogla uzeti u obzir znatna javna financiranja kao što su kohezijski fond, EIB i EBRD. Europsko udruženje peradarskog sektora (AVEC) izrazilo je svoju zabrinutost u pismu predsjednici Von der Leyen u vezi s ovim pitanjem, no do danas nema odgovora – ističu iz HPK. Dodaju kako bi podupiranje takvih ciljeva bilo u suprotnosti s EU ciljevima za održivu poljoprivredu. To bi potkopalo desetljeća napora hrvatskih i europskih proizvođača da prijeđu s poljoprivrede za vlastite potrebe na otporniji, konkurentniji model obiteljske poljoprivrede.

– Iako podržavamo nedavni Paneuropski poljoprivredni program EIB-a, vrijedan 3 milijarde eura, koji je usmjeren na revitalizaciju poljoprivrednog sektora, pitamo se kako možemo osigurati da se ta sredstva ne preusmjere za financiranje takvih štetnih poljoprivrednih modela. Vodeći projekt ima zabrinjavajuću evidenciju, brzo širi poslovanje u Ukrajini i drugdje dok prima znatnu financijsku potporu od razvojnih financijskih institucija (DFI) – stoji u pismu HPK. Dopuštanjem takvog modela narušilo bi se tržišno natjecanje na europskom tržištu, a usto je i u suprotnosti s ciljem EU ugovora o poticanju skladnog teritorijalnog razvoja, poručili su.

