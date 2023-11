Hrvatski genijalac riješio matematički problem star 40-ak godina: Otkrio kako je uspio

Adriana Bekera pozvali smo u studio nakon što je njegovo ime pojavilo u javnosti nakon rješenja matematičkog problema koji je za života postavio jedan od najvećih matematičara u povijesti. Time ste se uz profesora Vjekoslava Kovača, također s PMF-a, prometnuli u po tome jedinstvene matematičare u Hrvatskoj, kojima je pošlo za rukom riješiti matematički problem star nešto više od četrdesetak godina.

O kakvom je problemu riječ?

Pa, dakle, radi se o problemu koji je postavio matematičar Paul Erdős, jedan od najpoznatijih matematičara 20. stoljeća, a zajedno sa svojim kolegom suradnikom Ronaldom Grahamom u monografiji iz 1980. godine. Dakle, imamo nekakav prirodan broj n. Ako tražimo strogo rastući niz prirodnih brojeva među prvih n prirodnih brojeva, a kojim, kada pogledamo uzastopne sume tog niza, odnosno sume uzastopnih podnizova, zapravo dobivamo mnogo različitih vrijednosti. Odnosno da je broj tih različitih vrijednosti maksimalnog reda veličine red n na kvadrat, koliko imamo uzastopnih podnizova.

Koliko nam je taj problem, odnosno rješenje tog problema danas važan?

Mislim sada za ovaj konkretan problem možda nije odmah jasno koje su reperkusije, ili koje su nekakve daljnje primjene, ali je Erdős postavio jako puno problema tijekom svoje matematičke karijere. Neki od njih su pridonijeli razvijanju nekih dosta dubokih novih tehnika koje su obogatile matematiku u cjelini, tako da ponekad ne znamo unaprijed koliko će neki problem biti važan, ali važno je definitivno da se pristupa rješavanju takvih problema.

Zašto ste se vi odlučili riješiti baš taj problem? Rekli ste i sami. Bilo je puno problema. Zapravo ste mogli birati.

Mislim da je jedna od lijepih stvari u zanimanju matematičara je da može sam birati probleme koji ti se sviđaju. Potaknut uspjehom profesora Kovača odlučio sam malo baciti pogled na tu stranicu gdje je jedna velika lista loših problema i jednostavno sam gledao ovaj neki problem koji mi se čini zanimljivim pristupačnijim i za koje sam procijenio da ga mogu napasti ovaj sa znanjem kojem raspolažem.

Koliko je bilo potrebno da riješite taj problem?

Mislim da je bilo negdje, ne više od tjedan dana, dosta intenzivnog razmišljanja. To je jedan, recimo, od primjera gdje se dogodi nekakav relativno brz trenutak inspiracije gdje se stvari lijepo poklope i jednostavno da pođe za rukom da riješiš neki takav problem.

Da li je vaš rezultat, odnosno rješenje ovog problema već negdje objavljen u nekom znanstvenom časopisu? Ako nije gdje ga planirate objaviti.

Pa nije još objavljeno kao recenzirani znanstvenih članak. Za sada postoji samo u obliku preprinta na arXivu. Ali da baš upravo ga uskoro mislim poslati u neki od znanstvenih časopisa, da ne znam točno koji, ali vjerojatno će to biti neki koji je specijaliziran za moje uže područje interesa.

Da li za rješavanje ovih problema mora biti određeni profil matematičara? Treba li uopće neka prijava?

Iako neki matematičari nisu isključivo posvećeni rješavanju problema nego nastoje doći do drugih ciljeva, također je razvijanje nekakvih širih teorija koje će pridonijeti matematici u cjelini posao matematičara. Ali dobro je sve na vrijeme te nekakve teorije koje se razvijaju testirati na ovakvim problemima koje zvuče jednostavno, a za koje nam često fali tehnika da bismo ih riješiti.

A pitam je li zapravo mogu i svi studenti se priključiti na tu stranicu odabrati neki problem, probati ga riješiti. Svakako da što se tih problema tiče, tamo je puno drugih vrlo razumljivo i nekome sa samo sa s nekakvim ovaj znanjem, i s preddiplomskog i diplomskog studija matematike. Tako da svakako bi potaknuo i studente da ako ih tako nešto zanima, pogledaju i okušaju se u rješavanju takvih problema.

I dalje je dosta matematičkih problema neriješeno?

S vremenskim odmakom da mi se sad čini jednostavnije nego što jest. U startu nije stvar bila tako jednostavno. Ima više čimbenika koji utječu na to koliko će dugo neki problem ostati otvoren, kao što je, naravno, interes matematičke zajednice, ponekad je jednostavno nema. Nema nekog recepta, nego se radi o trenutku inspiracije, gdje se stvari lijepo poslože. Ako su u pravom vremenu na pravom mjestu da tako kažemo.

Odakle interes za matematiku? Naime, vi ste u svojoj generaciji jedan od najuspješnijih učenika, dok ste zapravo bili učenik srednje škole na domaćim i međunarodnim natjecanjima iz matematike, 2017. godine osvojili ste čak pet Oskara znanja.

Interes za matematikom potječe još dosta davno, negdje od osnovne škole. Kada sam zapravo prvi put otkrio da imam nekakav talent za matematiku. Kad sam počeo sudjelovati na natjecanjima imao dosta uspjeha što na domaćim, što na međunarodnim natjecanjima. Zapravo cijelu srednju školu sam zapravo proveo dosta intenzivno se bavim baveći matematikom.

Studirali ste u na Cambridgeu, a sada ste asistent na PMF-u. Kako biste ga ocijenili naš i njihov obrazovni sustav?

Mislim da je naš obrazovni sustav dobar u smislu da što se tiče gradiva koje se obrađuje, ne bih rekao da zaostaje čak za nekim vodećim sveučilištima vani. Jedna stvar je primjećujem da ima prostora za napredak je zapravo povećanje izbornosti u sklopu studije u smislu da se omogući veća fleksibilnost samim studentima da više biraju ono što njih najviše zanima, da ih se zapravo potiče to da se ranije mogu prema tome orijentirati.

Matematičara nema mnogo, odnosno među mladima je sve slabiji interes za smjer matematike. Kakve su generacije koje stižu na fakultet?

Tek sam par godina na fakultetu, ali, ali svakako mislim sa svakom generacijom ima vrlo talentiranih i zainteresiranih učenika koji će sigurno dalje ostvarivati ove uspjehe u budućem radu u matematici, bilo to u nekoj primijenjenoj grani industrije ili ako ostanu u znanosti, tako da mislim da nema brige. Rekao bi da se, što se tiče STEM područja i matematike, generalno ipak vidi trendove i da dosta više studenata upisuje te studije jer je nekako da se s ovim razvojem tehnologije u današnje doba da postaje jasno da se tu ipak nude dosta velike mogućnosti.

Shvaćamo li mi zapravo koliko je znanost važna ili nam je to kao društvu postalo posve nebitno?

Paralelno uz razvoj tehnologije malo se preveliki naglasak stavlja upravo na to kakve će neposredne primjene nekakvo matematičko istraživanje imati u nekoj primijenjenoj grani. Htio bih samo malo skrenuti pozornost na to da zapravo do mnogih otkrića ne bi došlo da nije bilo nekakvog fundamentalno, odnosno teorijskog matematičkog istraživanja za koje je zapravo u tom trenutku možda nije bilo jasno kakve će primjene toga biti. Ali, definitivno da ne treba zapostaviti ni ovaj znanstveni dio koji se bavi fundamentalnim istraživanjem.

Vaša poruka je za učenike, ali i za maturante.

Moja poruka za maturante i buduće studente bi bila ta da slijede svoje interese i da probaju pronaći ono što je njihov interes, što njih najviše zanima i da ustraju u tome i beskompromisno se ne daju pokolebati u onom za što smatraju da imaju smisla. Uz takav pristup se zapravo ne treba bojati da će uspjeh doći. Ne ide sve uvijek jednostavno, ima i teških trenutaka gdje treba uložiti, možda i više truda nego što bi čovjek možda mislio da može u nekim trenucima. Mislim da je osnovna vodilja sve što ih intrinzično interesira. Ne treba gubiti iz vida i da u nekakvim teškim trenucima to i mora bit podstrek da se dalje nastave baviti.