Hrvatska na udaru visokih temperatura, toplinski val stigao. DHMZ: 'Budite na oprezu'

Državni hidrometeorološki zavod najavio je kako danas počinje toplinski val diljem zemlje. "Sunčano i vruće. Navečer na zapadu umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj ponegdje s jakim udarima, a na sjevernom Jadranu južni, prema otvorenom moru i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 31 i 37 °C", naveli su u svojoj prognozi za danas.

Upaljen je žuti meteoalarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno, za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju. U upozorenju stoji da je razlog za meteoalarm je toplinski val na tom području. "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", ustvrdili su.

Visoke temperature i nastavak toplinskog vala očekuje se i u četvrtak. "Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 22 do 26 °C. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 °C, malo niža ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj", navode na stranicama DHMZ-a, a za cijelu zemlju je proglašen žuti meteoalarm.

FOTO Pogledajte kako se građani i turisti nose s vrućinama

Prvi ovogodišnji toplinski val, koji danas počinje, vrhunac će imati u petak kada, kako navodi HRT, počinje novo nestabilno razdoblje.

"Idućih dana na kopnu će vrijeme biti u znaku toplinskog vala. Prevladavat će sunčano i vruće, s vrhuncem toplinskog vala u petak - od kada atmosfera više neće biti posve stabilna, pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. I na Jadranu obilje sunčana vremena te vrlo topla i vruća. Uz visoke dnevne temperature noći će biti tople s temperaturom mjestimice višom i od 25 °C, što će nekima otežavati dobar san. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u petak prolazno jugozapadni", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Upozorenje DHMZ-a

Na opasnost toplinskog vala posebnim upozorenjem oglasio se ranije i DHMZ. "Posljednjih dana kalendarskog proljeća i na početku ljeta očekuje se prvi ovogodišnji toplinski val u našoj zemlji.

Pod utjecajem ogranka anticiklone u naše će krajeve s jugozapada postupno pritjecati sve topliji zrak, posebno u drugoj polovini tjedna. Stoga se u četvrtak očekuje umjerena opasnost od toplinskog vala u većini krajeva, a u petak, kada je izgledno najtoplije u ovom tjednu, opasnost će nerijetko biti velika. Kako se izračun za toplinski val radi svaki dan, do petka bi opasnost mogla u nekim dijelovima Hrvatske porasti i na vrlo veliku, odnosno na crvenu boju. Pritom temperatura zraka tijekom noći i jutra u unutrašnjosti neće biti niža od 20 °C, a na Jadranu nerijetko oko 25 °C, moguće čak i malo viša. Najviše se pak dnevne vrijednosti očekuju oko 35 °C, moguće mjestimice i više.

Toplinski će se val u većini područja vjerojatno nastaviti i u subotu, no s dotokom manje toplog, ali i vlažnijeg zraka porast će vjerojatnost za izražene pljuskove s grmljavinom, barem u sjevernim kopnenim predjelima", stoji u upozorenju.

Kako se nositi s vrućinama

Visoke temperature mogu predstavljati i znatni zdravstveni problem, zbog čega je dobro pratiti preporuke liječnika. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke u slučaju visokih temperatura, poput onih koje su ovih dana. Prenosimo ih u cijelosti.