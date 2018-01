Hrvatska morala odbiti donirane organe jer aerodrom noću nije radio

Više organa iz inozemstva koji su bili donirani putem organizacije Eurotransplant Hrvatska je morala odbiti zbog nemogućnosti polijetanja/slijetanja zrakoplova iz zagrebačke Zračne luke “Franjo Tuđman” u noćnim satima u prvim mjesecima nakon njezina otvaranja.

Informacija je to koju su nam potvrdili liječnici, pacijent koji je zbog toga tada ostao bez organa koji mu znači život, a potom i Ministarstvo zdravstva. Upravo su nam iz Ministarstva zdravstva neslužbeno poručili da je najvažnije da je ta mučna situacija riješena te da se danas više ne ponavlja. A riješena je nakon apela pojedinih liječnika koji su, kako doznajemo, kontaktirali i alarmirali Ministarstvo zdravstva nakon što su morali odbiti donirane organe nekoliko puta i potom je uslijedila zajednička akcija s Ministarstvom prometa.

Pacijentu nije stiglo srce

Zapis o njihovu apelu i pismo kojim su upozorili da su iz spomenutog razloga morali odbiti donirane organe za pacijente, tvrde nam liječnici, postoji u nadležnom Ministarstvu. Za nj smo službeno pitali Ministarstvo zdravstva, kao i to koliko se puta, za koje organe i odakle točno za donirane organe morala poslati odbijenica Eurotransplantu, ali odgovor nam na ta pitanja, izuzev neslužbene potvrde, nije stigao. Problemi s noćnim radom nove zračne luke, podsjetimo, postali su javni kad se zrakoplov iz Dubrovnika lanjskog lipnja zbog lošeg vremena vratio u Zagreb, no iza ponoći nije bilo moguće primiti ga te je preusmjeren na rimski aerodrom. Od Dubrovnika mimo Zagreba do Rima priča je koja je danima punila vijesti jer je uostalom novi aerodrom golema investicija i jedina hrvatska zračna luka koja bi morala biti otvorena 24 sata dnevno. Tada su uslijedili demantiji i različita tumačenja niza pravila i propisa između Croatia Airlinesa, čiji je let bio u pitanju, te Zračne luke “Franjo Tuđman”, no Agencija za civilno zrakoplovstvo utvrdila je propust Zračne luke, odnosno kršenje Zakona o zračnom prometu i sankcionirala Zračnu luku “Franjo Tuđman”.

Iskristaliziralo se tada da hrvatska glavna zračna luka nakon 22 sata nema sve osigurane propisane uvjete, poput vatrogasne zaštite, da može primiti sve tipove zrakoplova, ali i da nije točno definirano koje tipove zrakoplova mora moći primiti i u noćnim satima. Sindikati su se javljali da je riječ o štednji, navodili da je bitno smanjen broj zaposlenih, “trančirao” se koncesijski ugovor, a točka na i stavljena je spomenutim sankcioniranjem i definiranjem noćnog rada te nacionalne zračne luke. Uglavnom, kroz tu situaciju ispod radara događalo se i to da su morali biti odbijeni donirani organi pa tako konkretno spomenutom pacijentu nije moglo stići potrebno srce.

Aerodrom bez odgovora

U ovom je slučaju poziv za doniranje novog organa stigao i nedugo poslije te je pacijentu uspješno transplantiran, ali ne treba posebno opisivati kako je to čekati organ za novi život i potom se, zapravo, zbog tehničkog razloga razočarati i iznova skupljati strpljenje za novu rundu čekanja. Koliko je ljudi tih prvih kritičnih mjeseci nakon otvaranja nove Zračne luke prošle godine prošlo isti scenarij, može odgovoriti samo Ministarstvo zdravstva, ali taj odgovor nismo dočekali do zaključenja ovog izdanja.

Neslužbeno su otamo samo naglasili da je po pritužbi liječnika ta situacija riješena i da im je najvažnije da se to više ne ponavlja. Inače, avion Vlade RH najčešća je opcija za takve donacije organa pa je tako nedavno, podsjetimo, njime dopremljeno srce za četverogodišnju djevojčicu Ritu na zagrebačkom Rebru. Najkritičnija je situacija upravo kada je u pitanju taj organ jer on nema, poput primjerice bubrega, kako kažu liječnici, mogućnost dužeg čekanja od eksplantacije do presađivanja. Iz istog, dakle vremenskog razloga od eksplantacije srca do njegove transplantacije primatelju nekad se taj organ mora odbiti, primjerice kad je riječ o udaljenijim gradovima donora. U Hrvatskoj se godišnje transplantira od 30 do 40 srca u dvije bolnice, KBC-u Zagreb i KB-u Dubrava. Telefonski smo kontaktirali odnose s javnošću ZL “Franjo Tuđman” tražeći njihov komentar te situacije, no uputili su nas da moramo poslati pisani upit na koji do zaključenja ovog broja nisu odgovorili.

Pogledajte galeriju: 10 vrsta bolova koje nikad ne smijete ignorirati