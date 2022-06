Hrvatska je bila posljednje legalno utočište templarima

U dvorcu Trakošćan svečano je predstavljena prva suvremena monografija posvećena vitezovima templarima na hrvatskim prostorima koja nosi naslov "Templarska baština na području Hrvatske", a riječ je o projektu čiji je nositelj Hrvatski viteški red templara.

Na njemu je godinama radio niz hrvatskih znanstvenika koji se bave ovom problematikom. Podsjetimo, templari su jedan od najvažnijih viteških redova koji su nastali u srednjem vijeku.

Razbijanje mistike i tabua

Predstavljali su poseban oblik redovničkih zajednica utjelovljujući dva ideala srednjovjekovnog čovjeka – posvećenost Bogu u redovničkom životu i vrline viteštva. Njihova povijest privlačila je pozornost i znanstvenih krugova i šire javnosti od srednjovjekovnog doba do naših dana. Pritom je važnu ulogu odigrao i način na koji je red nestao, odnosno bio uništen, a to je dovelo i do nastanka različitih mitova i priča vezanih za templare.

Foto: Privatna arhiva Ova knjiga na znanstveno utemeljen način prikazuje razvoj i povijest Reda, kako u cjelini tako i u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu, te njegovu kulturno-povijesnu baštinu u hrvatskim zemljama otkrivenu arheološkim istraživanjima. Osim toga ukazuje na značenje njegovanja templarskih tradicija u suvremenom društvu – naglasila je urednica knjige dr.sc. Marija Karbić

– Zato ova knjiga na znanstveno utemeljen način prikazuje razvoj i povijest tog reda, kako u cjelini tako i u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu, te njegovu kulturno-povijesnu baštinu u hrvatskim zemljama, otkrivenu arheološkim istraživanjima. Osim toga ukazuje na važnost njegovanja templarskih tradicija u suvremenom društvu – naglasila je urednica knjige dr.sc. Marija Karbić, znanstvena savjetnica na Hrvatskom institutu za povijest.

O važnosti ovog nakladničkog pothvata govorio je recenzent prof.dr.sc. Ivan Jurković s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koji je naglasio važnost znanstvenih činjenica u razbijanju mistike, tabua, ali i fikcija oko ovog tajnovitog reda. Dr. sc. Juraj Belaj s Instituta za arheologiju, koji je napisao poglavlje posvećeno arheološkim nalazima vezanima uz templarsku baštinu, naglasio je kako se diljem Hrvatske nalaze ostaci bogate templarske baštine koju tek treba vrednovati i otkriti domaćoj i europskoj javnosti u kojoj kontinuirano raste zanimanje za ovaj redovnički viteški red.

Naime, Hrvatska ima višestoljetnu templarsku tradiciju, koja je prilično nepoznata u široj javnosti. Zato je dr. sc. Damir Karbić, upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti HAZU, upozorio na važnost rijetkih očuvanih izvora vezanih za djelovanje templara na hrvatskim prostorima, naglasivši kako je za potrebe knjige prikupljena bogata arhivska građa iz muzeja i arhiva u Rimu, Budimpešti i Beču te iz arhiva zagrebačke nadbiskupije i HAZU. Uz prikupljenu građu, izrađeni su i originalni znanstveni radovi vodećih hrvatskih povjesničara i znanstvenika koji se bave ovom problematikom kao i novi zemljovidi koji "ucrtavaju" Hrvatsku na templarsku kartu Europe.

Vitezovi templari, njihovo djelovanje i nasljeđe zasigurno su jedna od intrigantnijih tema popularne kulture te pobuđuju zanimanje javnosti. Međutim, premalo je poznato da je Hrvatska zahvaljujući svojoj templarskoj baštini još u srednjem vijeku osigurala važno mjesto na karti tadašnje Europe.

Utvrde, crkve, kapelice

Naime, diljem tadašnjih hrvatskih zemalja nicale su templarske utvrde, crkve i kapelice…

– Na putu prema Svetoj Zemlji europski su se templari ovdje zadržavali, susretali i boravili. A kad su u Europi zabranjeni pod pritiskom francuskog kralja Filipa, zahvaljujući tadašnjem zagrebačkom biskupu, današnjem blaženiku Augustinu Kažotiću, Zagreb im je pružio utočište na današnjoj Novoj Vesi pa je Hrvatska tako postala njihovo posljednje legalno utočište nakon progona u Francuskoj – naglasio je sveučilišni profesor Božo Skoko, koji je u monografiji s profesorom i komunikologom Ivanom Tantom objavio poglavlje o suvremenom templarskom nasljeđu u Hrvatskoj i svijetu.

O Novoj Vesi kao o posljednjem europskom legalnom utočištu u Europi svjedoči spomen-ploča na početku te ulice, koja je otkrivena 2019., a o toj povijesnoj činjenici u monografiji je pisao jedan od najboljih poznavatelja templarske vezanosti uz Grad Zagreb msgr. Juraj Kolarić. Monografija je objavljena uz potporu Zaklade Adris.