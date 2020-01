Hrvati vole udruge: Neki obožavaju Zvjezdane staze, a neki IKEA-u

Sto ljudi – sto ćudi, četiri milijuna Hrvata – 51 tisuća udruga. Ili, ako ćemo posve precizno, 51.652, a kako svaka mora imati minimalno tri člana, jednostavna računica nalaže da je svaki 26. čovjek Lijepe Naše dio registriranog udruženja.

Ne čudi taj podatak uopće jer u očevidniku hrvatskih udruga mjesta ima apsolutno za svakoga. Ondje su oni koji vole pivo. Ili božur, kamelije, ručne radove, slavonsku kuhinju. Pa čak i oni koji “okidaju” na razne kombinacije poput one tetovaža i piercinga ili pera i kista, automobila i rock’n’rolla, informatike i nogometa.

Puževi i razni hobiji

Ali najbolje možda da krenemo redom. Ministarstvo uprave u javno je savjetovanje uputilo Nacrt pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, koji, u principu, ne mijenja ništa ključno, već pobliže definira način na koji zainteresirani mogu svoju udrugu upisati u nacionalni registar. A ondje ih, kažu nam iz Ministarstva, najviše ima na području sporta, kulture i umjetnosti te socijalne djelatnosti, iako ističu kako se, pri registriranju zajednice, ona može smjestiti u nekoliko područja pa je vrlo moguće da jedno te isto može biti i pod umjetnošću i pod, primjerice, hobističkom djelatnošću.

Ili, kako su to stručno pojasnili iz Ministarstva uprave, “udruge se samostalno razvrstavaju u registru udruga u jednom ili više područja djelovanja i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi propisanim statutom prema Klasifikaciji djelatnosti udruga, koja je sastavni dio Pravilnika”. E sad, kako su one najpoznatije uglavnom znane svima, mi smo se odlučili “baciti” na one za koje je čuo manji broj ljudi, što, s obzirom na to čime se bave, nikako nije pošteno.

“Pročešljali” smo prvo udruge ljubitelje svega i svačega, što nas je posebno razonodilo jer našli smo na tom popisu one koji su se udružili uime Zvjezdanih staza, čokolade, skijanja, Harryja Pottera i golubova listonoša, a na istom su popisu i “ljubitelji školjaka, puževa i ostalog morskog svijeta te”, sasvim logično, “raznih hobija”. Vole ljudi i automobile pa ima njihovih općenitih poklonika, a onda i preciznijih koji su se okupili oko “Citroën motornih vozila” ili pak Smartova.

Nije to sve od udruga ljubitelja jer ujedinjeni su oni i u simpatiji prema tamburici, duhanu, tvorovima, bilijaru, rijeci Dravi, roštilju, kavi, modi, dobroj klopi i piću, a i kozama. Točnije, svim životinjama u Istarskoj županiji jer njima je posvećena udruga Naj koza. “Mali nogomet i veliko pivo” okosnica su djelovanja udruge Otvarač, a one imena Trobojnica “ručni radovi”, dok činjenicu da ne mora baš sve biti na suhom dokazuju Brodski ljubitelji piva.

Za oženjene i rastavljene

Osim u samim udrugama, Hrvati su organizirani i u klubove pa postoji, primjerice, Klub ljubitelja uskotračnih željeznica, ali i alu felgi, televizije Moslavina, buke, karaoka, biglova i njemačkih ovčara, stolnih društvenih igara, a ovdje je i, pazite sad ovo, Klub ljubitelja IKEA namještaja. Ne razvrstavaju se ljudi isključivo interesno poput, recimo, Riječkih obožavatelja piva, nego i spolno. Doduše, ne može se reći da i u takvim udrugama nema interesa, pa spomenimo samo Udrugu oženjenih muškaraca, Udrugu rastavljenih i osamljenih ili pak Udrugu rastavljenih, u vezi i bez veze singls +40. Vjenčane pripadnice ljepšeg spola svoje udruženje još nisu osnovale, ali zato su se okupile u Udrugu poslovnih žena